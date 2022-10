Meta lanza por 1.800 euros las Quest Pro, las gafas de realidad mixta más avanzadas del mercado

Mark Zuckerberg anunció a finales del año pasado el cambio de nombre de su empresa matriz Facebook a Meta. Su intención con esta modificación era apostar por el concepto del metaverso para que las personas estén interconectadas a través de espacios digitales.

Con esta visión empresarial, los desarrolladores de la compañía pusieron todos sus esfuerzos en el llamado 'Proyecto Cambria' que permitiría que fuese posible. Parte de dichos esfuerzos se centraron en la creación de Meta Quest Pro, unas gafas de realidad virtual (RV) de alta gama.

Las Quest Pro cuenta con sensores de alta resolución para experiencias de realidad mixta, pantallas LCD nítidas para imágenes definidas y seguimiento ocular y expresiones faciales naturales para que los avatares en el metaverso sean más realistas.

Según ha informado Meta en la presentación del dispositivo, las nuevas gafas comenzarán a distribuirse el próximo 25 de octubre por 1.799,99 euros. En la compra se incluye un visor, los controladores Meta Quest Touch Pro y una base de carga. Mientras llega la fecha, el producto ya puede reservarse en la preventa desde la tienda de marca.

1.500 millones de dólares para la realidad virtual

Meta ha explicado que su inversión en juegos y apps en la Meta Quest Store es de 1.500 millones de dólares. Un total de 33 juegos han superado los 10 millones de dólares de ingresos brutos y las aplicaciones han superado los 5 millones de dólares brutos con respecto al año pasado.

La empresa destaca algunos títulos de su tienda oficial para sus gafas de RV, como The Walking Dead: Saints & Sinners, Zenith: The Last City, Resident Evil 4 y Blade & Sorcery: Nomad.

Las Quest Pro ya no solo se usarán para jugar, sino que Meta propone usarla para compartir vivencias con amistades, conectarse con otros internautas a través de Meta Horizon Worlds, ver vídeos en RV en YouTube (están trabajando en ello), hacer ejercicio o incluso trabajar.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.