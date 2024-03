Mark Zuckerberg carga otra vez contra las Apple Vision Pro: "Estamos diciendo que Meta Quest es mejor"

Todos los consumidores de Apple saben que el nuevo dispositivo estrella de la compañía de Cupertino es el visor de realidad mixta Vision Pro por su interfaz de usuario tridimensional; el sistema de entrada controlado por los ojos, las manos y la voz; el chip M2 para ofrecer un potente rendimiento; el chip R1 para garantizar que el contenido aparezca frente a los ojos del usuario; el diseño modular con diferentes tallas; y el reciente actualizado sistema operativo VisionOS.

Desde que se presentaron por primera vez en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) en junio del año pasado, ya son muchos los usuarios que se han animado a probar dicho aparato electrónico, además, 20Bits tuvo la oportunidad de tener el primer contacto con la Vision Pro -antes de que lleguen de forma oficial a España-.

Sin embargo, no habíamos visto a ningún magnate tecnológico probar las Vision Pro en público, hasta que llegó Mark Zuckerberg, CEO de Meta, para comprobar si son mejores que sus gafas Meta Quest 3.

En un principio, a este magnate le impresionó la resolución de las pantallas, la interfaz y la tecnología ocular, aunque consideró que su visor de realidad extendida es mejor producto que el de Apple al ser más económico, pesar menos, ofrecer imágenes nítidas con más brillo y disponer de una librería de contenido variada.

Pero, recientemente, en una publicación de la red social Threads, Zuckerberg volvió a criticar las Vision Pro, en respuesta al analista tecnológico Benedict Evans.

Evans indicó que las gafas de Apple son "prácticamente el dispositivo que Meta quiere alcanzar en tres a cinco años, mientras que Quest se vende al precio que Apple quiere alcanzar en tres a cinco años. Hay muchas limitaciones para Vision Pro, pero estoy realmente desconcertado por los ingenieros de Meta VR que afirman que es 'básicamente lo mismo' que Quest".

Ante este comentario, Zuckerberg se mostró en desacuerdo y afirmó su creencia de que Quest es "mejor" que las Vision Pro: "No creo que estemos diciendo que los dispositivos sean iguales. Estamos diciendo que Quest es mejor. Si nuestros dispositivos pesan tanto como los de ellos en 3 a 5 años, o tienen el desenfoque de movimiento que tienen los suyos, o la falta de entradas de precisión, etc., entonces eso significa que habremos retrocedido significativamente. Sí, su resolución es mayor, pero pagaron por eso con muchas otras compensaciones de productos que empeoran su dispositivo en muchos sentidos. Eso no es a lo que aspiramos".

¿Quién gana? ¿Meta Quest 3 o Apple Vision Pro?



Zuckerberg apuesta fielmente por sus Quest 3, debido a que las gafas son más baratas y están mejor orientadas para las personas que utilizan la realidad virtual.

Además, el CEO de Meta confía en que dicho aparato electrónico sea más popular que el de Apple al tener un formato más abierto: "Cada generación de computación tiene un modelo abierto y uno cerrado. Y sí, en móviles, el modelo cerrado de Apple ganó, pero no siempre es así. Si retrocedemos a la era de las PC, el modelo abierto de Microsoft fue el ganador, y en esta próxima generación las Meta Quest van a ser el modelo abierto. Y realmente quiero asegurarme de que el modelo abierto prevalezca. Nuevamente, el futuro aún no está escrito".

