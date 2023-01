Los móviles Android de gama alta integrarán la comunicación vía satélite en 2023

El CES 2023 ha llegado a su fin después de tres intensos días en los que los productos tecnológicos han sido los grandes protagonistas en Las Vegas (EEUU). Varios de los dispositivos que las firmas expusieron se llevaron premios en la feria de consumo electrónico y uno de ellos fue un teléfono inteligente Android de Motorola que cuenta con tecnología de Bullitt Group, con sede en Gran Bretaña.

El próximo dispositivo de la gama defy de Motorola dispondrá de un servicio de mensajería satelital desarrollado por la compañía británica. Con esta novedad llamada Bullitt Stellite Messenger, los usuarios podrán seguir conectados incluso en los lugares en los que no llega la cobertura a su smartphone. Gracias a la conexión por satélite, el nuevo modelo de Motorola permitirá mandar mensajes de texto a través de la app OTT que es bastante fácil de usar.

Los resultados obtenidos con dicha tecnología son el fruto de dos años de trabajo y colaboración entre las dos marcas de telefonía y otras más, como MediaTek, Focus Point Internacional y Skylo. Esta última empresa fue la encargada de construir y operar la red para proporcionar un servicio de mensajería satelital "siempre activo" y administra las conexiones a dispositivos mediante constelaciones de satélites GEO como Inmarsat.

Los smartphones de Motorola recibirán señal de los satélites GEO con licencia. Bullitt Group

La conexión sin cobertura permitirá que las personas puedan pedir auxilio desde cualquier rincón remoto del planeta o podría ser útil para aquellos que trabajan o realizan actividades en zonas rurales o en alta mar, donde no siempre es posible estar conectado. Según Richar Wharton, cofundador de Bullitt Group, solo en Estados Unidos se envían cerca de 6.000 millones de SMS diarios, pero "alrededor de 60 millones de estadounidenses pierden cobertura hasta en el 25% de cada día".

Dave Carroll, vicepresidente de Alianzas Estratégicas de Marca de Motorola, ha definido al móvil como "el primer teléfono inteligente resistente equipado con tecnología de mensajería satelital bidireccional". El aparato permitirá que el usuario esté comunicado siempre que el cielo esté despejado.

Cabe señalar que los mensajes costarán dinero que se descontará automáticamente de la cuenta de la persona suscrita al plan de mensajería satelital. No obstante, la señal por satélite solo se activará en caso de que no haya conexión a través de WiFi o de datos. Por otro lado, el receptor del mensaje no tendrá que pagar nada por leer el SMS.

Otros dispositivos con mensajería satelital

Más allá de Motorola, el servicio de Qualcomm Snapdragon Satellite también podrá utilizarse en ordenadores portátiles, tablets y vehículos conectados. De hecho, la firma Garmin busca introducir dicha tecnología para situaciones de emergencia.

"Garmin Response admite miles de incidentes de SOS cada año y probablemente haya salvado muchas vidas en el proceso, y esperamos colaborar con Qualcomm Technologies e Iridium para ayudar a las personas a conectarse a los servicios de emergencia sin importar dónde los lleve la vida", recalcó Brad Trenkle, vicepresidente de Actividadaes al Aire Libre de Garmin en el CES.

