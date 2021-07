Los 6 gadgets tecnológicos más geniales que jamás verán la luz

La mayoría de los gadgets empiezan siendo un simple proyecto o idea alocada en busca de la mejora o el bienestar en algún aspecto de nuestra vida. A lo largo del año, todas las empresas idean sus propios diseños innovadores que no terminan de cuajar por algún motivo, pero eso no significa que no dejen de ser ideas geniales y que probablemente muchos querrían comprar.

A continuación, te presentamos 6 gadgets que se quedaron en el baúl de los recuerdos y probablemente jamás vean la luz.

1. Proyecto Razer Valerie

Todos los conceptos de Razer a lo largo de los años casi podían formar una presentación de diapositivas completa por sí mismos, pero Project Valerie es realmente un enorme proyecto que podría volverse realidad.

Razer hizo un ordenador portátil con tres pantallas 4K de 17.3 pulgadas, donde dos de las pantallas se desplegarían desde los lados para crear una computadora portátil de juegos móvil masiva con una resolución total de 12K. Y a pesar de que toda la configuración es un poco delicada, Razer hizo un puñado de prototipos funcionales que no tuvieron problemas para lanzar algunas rondas en Battlefield 1.

Project Valerie nunca salió a la venta, pero existe la posibilidad de que uno o dos modelos todavía estén disponibles en algún lugar salvaje; de hecho, dos de los prototipos originales de Razer fueron robados del stand de Razer durante la feria.

Primer concepto del mundo para jugar con múltiples monitores hardaily.com

2. Samsung Ballie



Ballie hizo su debut sorpresa original en CES 2020. Ballie parecía el compañero perfecto para animar a la gente mientras estaban en cuarentena dentro de casa. Ballie incluso fue promocionado como un juguete para mascotas aburridas, al mismo tiempo que se duplicaba como una cámara de seguridad itinerante. Pero más de un año y medio después, sigue siendo un prototipo y parece que a Samsung tampoco le convence mucho la idea de Ballie.

Samsung presentó en CES 2020 a Ballie, un robot muy parecido a BB-8. CES

3. Estación de intercambio de baterías Tesla

Para ayudar a la ansiedad por el alcance, Tesla mostró un innovador sistema de intercambio de batería en 2013 que cambiaría todo el paquete de baterías de un Tesla y lo reemplazaría con una unidad completamente cargada, lo que permitiría a los propietarios de Tesla recargar completamente sus vehículos eléctricos en cuestión de minutos.

Aunque la demostración fue bastante impresionante, Tesla optó por aumentar las velocidades de carga a través de su red de Superchargers en lugar de intentar asumir el desafío de mover y reparar miles o millones de baterías ubicadas en estaciones de carga en todo el territorio.

Tesla mostró un innovador sistema de intercambio de batería en 2013. Tesla

4. Belty

Con un motor eléctrico que podía conectarse a tu smartphone, Belty era un cinturón que se ajustaba automáticamente (se tensaba y destensaba) cada vez que te sentases para aumentar la comodidad y favorecer una buena circulación. Sin embargo, incluso para un dispositivo inteligente relativamente simple, parece que Belty no estaba lista para ver la luz.

Belty es la idea de un cinturón inteligente autoajustable. Andrew Liszewski

5. Microsoft Courier

El Courier estaba preparado para ser una parte de PDA y una parte de un teléfono inteligente superpoderoso años antes de que Samsung lanzara el Galaxy Note original y posteriormente el Galaxy Z Fold. Y si Microsoft hubiera encontrado una manera de hacer realidad el Courier, podría haber sido uno de los pocos dispositivos a los que se puede llamar un verdadero cambio de paradigma.

Aunque el Courier nunca se materializó, su esencia sirvió para pavimentar el camino para una nueva generación de dispositivos como Surface Duo de Microsoft.

Microsoft Courier fue un intento por hacer realidad las pantallas plegables. WindowsCentral

6. Fujitsu Lifebook

Originalmente diseñado por Prashant Chandra como una presentación a un concurso de diseño organizado por Fujitsu, el concepto Lifebook fue diseñado en torno al principio de “hardware compartido” que combina componentes distribuidos en una tableta, teléfono, cámara y computadora portátil para crear un ecosistema completo con partes redundantes reducidas como múltiples discos duros y sensores de cámara.

Lamentablemente, debido al costo decreciente de muchos componentes y la complejidad de crear varios dispositivos que tenían que depender unos de otros para funcionar, parece que el concepto de Lifebook nunca pasó de la mesa de dibujo.

Combina componentes distribuidos en una tablet, teléfono, cámara y portátil. Prashant Chandra

