Filtran un misterioso dispositivo de Nothing que parece el eliminador de memoria de Men in Black

El fundador de Nothing, Carlos Peo, anunció en agosto del año pasado una nueva línea de productos a la que denominó CMF By Nothing y, como ya informamos desde 20Bits, los primeros dispositivos que iba a lanzar serían un reloj inteligente más unos auriculares. Aunque después de tanta incertidumbre, el fabricante terminó haciendo oficial los auriculares inalámbricos Buds Pro, el reloj inteligente Watch Pro y un cargador con dos puertos USB-C y un puerto USB-A.

Ahora, para ampliar su abanico de aparatos electrónicos, CMF by Nothing presenta un nuevo producto en su cuenta de X (antes Twitter) sin concretar muy bien qué puede ser, a pesar de que el "consenso general parece ser una banda inalámbrica para el cuello", indica el diario 91mobiles.

Este spoiler llega poco después de que se viera el dispositivo 'Nothing Neckband Pro' en Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA, por sus siglas en inglés) y Bureau of Indian Standards (BIS, por sus siglas en inglés). Además, se reveló que dicho aparato es una banda para el cuello y que sería lanzado bajo la submarca barata de Nothing, es decir, CMF by Nothing.

Por otro lado, es importante mencionar que la novedad aún no se ha hecho oficial, e incluso tiene sentido que el fabricante solo muestre la parte que conecta a los auriculares que está al lado del cuello, los botones y lo que parece un altavoz.

"Algunas otras conjeturas interesantes incluyen un bolígrafo o un termómetro, pero estos productos parecen demasiado alejados de la cartera de productos actual de Nothing y CMF", añade el diario mencionado. No obstante, pese a las primeras filtraciones, todavía tenemos que esperar a que CMF by Nothing revele más detalles sobre este nuevo producto.

