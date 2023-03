Un exoesqueleto hecho en España permite a las personas con problemas de movilidad volver a ponerse en pie, caminar y sentarse

Able Human Motion

El Mobile World Congress 2023 ya ha terminado, pero durante cuatro días en los que la tecnología ha sido la protagonista nos ha enseñado innovaciones dignas de mención. Una de ellas ha sido el exoesqueleto Able, que facilita la rehabilitación de personas con dificultades de movilidad al ayudar a que puedan ponerse de pie, caminar o sentarse sin ayuda.

El esqueleto electrónico ha sido desarrollado en Barcelona por la startup Able Human Motion. Sus creadores aseguran que Able es más ligero, fácil de usar y accesible que otros exoesqueletos y una de sus ventajas es que puede vincularse con el móvil a través de la app Able Care, que ofrece terapia personalizada en la nube basada en datos recogidos.

El invento que estuvo presente en la Fira de Barcelona tiene distintos niveles de asistencia, por lo que son los profesionales sanitarios los que ajustan el apoyo que da cada articulación. Además, dispone de un modo de control automático para andar, en el que el exoesqueleto ayuda a dar cada paso desplazando el peso adelante. Sin embargo, también cuenta con un modo manual, para que los médicos decidan cuándo iniciar los pasos.

Able está diseñado específicamente para personas con lesiones de la médula espinal entre los niveles C7 (tríceps) a L5 (parte inferior de la pierna). En concreto, está pensado para la rehabilitación bajo la supervisión de un terapeuta. La startup afirma que el exoesqueleto puede usarse en personas de hasta 100 kilogramos y con una altura de entre 150 y 190 centímetros, siempre que tengan más de 18 años.

Pero más allá de sus características, lo que sorprende de Able es que está pensado para ser accesible económicamente para pacientes que no se pueden permitir un robot de accesibilidad costoso de los que ahora están disponibles. De momento, el invento barcelonés no está a la venta, pero la startup desarrolladora espera que se introduzca en el mercado europeo durante los primeros meses de 2023.

El dispositivo ya se ha probado en 130 pacientes parapléjicos que han andado más de 250.000 pasos con él y ha sido validado por instituciones clínicas de renombre, como el Institut Guttmann y el Heidelberg Univ Hospital. Aunque aún no esté a la venta, las clínicas europeas ya pueden reservarlo y conseguir un descuento exclusivo del 20%.

