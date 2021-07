Estos son los portátiles que usan y recomiendan los programadores informáticos para trabajar

¿Quién puede saber más de informática que un programador? Quizás hayas consultado a tu amigo aficionado a la informática sobre qué portátil deberías comprar o cuál te recomienda que sea bueno.

Hoy te vamos a enseñar cuáles son los portátiles que usan los programadores informáticos de verdad para trabajar y las características que buscan en ellos, así como diferentes cuestiones a tener en cuenta para el momento de comprarte tu próximo portátil y que este tenga un excelente rendimiento.

¿Qué es lo que busca un programador en un portátil?

Según la página de Angel Career, la mayoría de informáticos buscan un excelente teclado con largo recorrido y buena acción. Pero eso no es todo, también quieren que el panel táctil sea lo más preciso y sensible posible.

En cuanto a la pantalla, no sorprende saber que la preferencia sean los paneles mates antideslumbrantes y de alta resolución. Esto es algo que los portátiles están perdiendo, ya que las pantallas brillantes son más estéticas y quedan mejor en los portátiles, aunque no sea lo más cómodo porque reflejan muchísimo.

Tampoco puede faltar la petición de mucha memoria y disco, CPU decente, peso ligero y una batería de larga duración. Estas especificaciones están disponibles en todas las marcas de portátiles.

La pantalla y el teclado por otro lado

"Odio usar cualquier pantalla de computadora portátil, por ejemplo. Estoy demasiado malcriado con una pantalla adecuada y un teclado mecánico bueno, sensible y confiable. Actualmente, tengo un teclado Steelseries, pero el modelo exacto no es importante para mí.

Según los expertos, es muy importante que estés cómodo con tu teclado; lo usará durante horas y horas, todos los días: "En el trabajo tengo un monitor separado con resolución de 1920 × 1080. En casa tengo dos pantallas, conectadas a un conmutador KVM, por lo que puedo cambiar fácilmente de mi computadora portátil a uno de escritorio cuando lo desee", comenta Daniel Turan.

Los portátiles que usan los programadores

Es posible escribir código en casi cualquier computadora con cualquier sistema operativo. Con eso, lo que se debe hacer es evaluar lo que es importante y obtener el que marque más casillas para tí. Dicho esto, en lugar de decirte qué computadora portátil utilizan, te damos una lista que el programador Joshua Gross hizo para elegir su ordenador portátil:

Presupuesto . Esta tiene que ser tu principal limitación. Establezca su presupuesto desde el principio y no busque opciones fuera de ese presupuesto.

. Esta tiene que ser tu principal limitación. Establezca su presupuesto desde el principio y no busque opciones fuera de ese presupuesto. Movilidad. ¿Haces todo tu trabajo en una oficina o eres un nómada completo? Asegúrese de que tu elección sea lo suficientemente ligera.

¿Haces todo tu trabajo en una oficina o eres un nómada completo? Asegúrese de que tu elección sea lo suficientemente ligera. Teclado. Debe sentirse cómodo al usarlo, las teclas deben tener un tamaño decente y suficiente espacio entre ellas, más si tiene manos grandes, buena distancia de viaje y capacidad de respuesta. Un buen teclado hará o romperá su productividad.

Debe sentirse cómodo al usarlo, las teclas deben tener un tamaño decente y suficiente espacio entre ellas, más si tiene manos grandes, buena distancia de viaje y capacidad de respuesta. Un buen teclado hará o romperá su productividad. Pantalla. Tan importante como el teclado para la productividad, hay muchos aspectos que debe tener en cuenta: tamáno, resolución, si quieres que sea mate o brillo...

Tan importante como el teclado para la productividad, hay muchos aspectos que debe tener en cuenta: tamáno, resolución, si quieres que sea mate o brillo... Duración de la batería. Conectado a la movilidad, debes encontrar el equilibrio entre largas horas lejos de una fuente de alimentación y el peso adicional que agrega una batería.

Conectado a la movilidad, debes encontrar el equilibrio entre largas horas lejos de una fuente de alimentación y el peso adicional que agrega una batería. CPU, GPU, RAM, Disco . La mayor parte del código se puede escribir en cualquier dispositivo. Sin embargo, cuando consideras los tiempos de construcción y la depuración, tener la mayor potencia posible en su máquina le ahorrará mucho tiempo y dolores de cabeza.

. La mayor parte del código se puede escribir en cualquier dispositivo. Sin embargo, cuando consideras los tiempos de construcción y la depuración, tener la mayor potencia posible en su máquina le ahorrará mucho tiempo y dolores de cabeza. Puertos externos ¿Necesitas una unidad óptica? ¿Tienes varios periféricos que necesitas conectar a tu máquina? ¿Será suficiente un puerto usb-c y un montón de adaptadores?

¿Necesitas una unidad óptica? ¿Tienes varios periféricos que necesitas conectar a tu máquina? ¿Será suficiente un puerto usb-c y un montón de adaptadores? Durabilidad. Los materiales de construcción

"Utilizo un Sager NP9152S, los profesionales de MacBook se han vuelto demasiado lentos y demasiado caros para lo que obtienes. - dice Vũ Danh Việt - Este portátil está equipado con una CPU de escritorio 4 / 4.2 Ghz i7, 32 GB de memoria y SSD doble Samsung 512 GB Pro M.2 PCIe NVMe de 512 GB en RAID 0."

El sistema operativo es Linux porque es mucho mejor para mi trabajo, ya que ejecuta Atom, Docker, Node y muchas otras cosas. Puedo ejecutar exactamente la misma configuración en Windows, pero todo es mucho más fácil y agradable en Linux. Esto es especialmente cierto con Docker, que es inmensamente molesto de ejecutar en Windows.

Las recomendaciones de los programadores

Lo que sea que uses, asegúrate de que tu portátil tenga al menos 16 GB de memoria. Nunca tendrás suficiente RAM, y ahora es barato, así que ¿por qué no?

También has de buscar que el portátil tenga SSD, porque aumenta tu velocidad dramáticamente en todo, no solo en el tiempo de arranque, no solo copiando archivos, todo.

La importancia del peso y material de construcción

No compres un portátil barato y de baja calidad, incluso si las especificaciones son excelentes. Te arrepentirás tarde o temprano cuando las partes se desmoronen.

El peso también es un factor muy importante y no muchas personas prestan atención a esto, pero tú y tu portátil sois uno, y no puedes andar por ahí con un Alienware de 4 kg.

No elijas ordenadores basados en la marca, todos tienen buenos y malos. Al igual que Apple, nos puede trabajar con un teclado enano y fino y 1 puerto en la MacBook de 12 pulgadas. Un programador dice que una vez trabajo con un equipo en el que tenían 5 marcas diferentes: Acer, HP, Thinkpad, Apple, Dell… Y todos estaban contentos con su portátil.

Si todavía no puedes elegir uno, hay algunas computadoras portátiles dignas en el mercado en este momento, y aunque tengas que prepararte para gastar algo de dinero, vale la pena:

Macbook Pro

Seguro que es la mejor opción para la mayoría de los ingenieros. El construido es el mejor, la batería es asombrosamente buena, MacOS es un buen compromiso entre Linux y Windows. Incluso si no te gusta MacOS, todavía funciona muy bien en Windows o Linux. Es posible que el nuevo con TouchBar y 4 puertos USB-C no se adapte a todos, pero aún puedes obtener una versión anterior.

Dell XPS 13/15

Gran diseño, calidad de construcción. Tiene mejor capacidad de memoria y mejor pantalla que el MacBook: puede tener hasta 32 GB en comparación con los 16 GB de la MacBook. También funciona muy bien en Linux o Windows.

Serie Thinkpad T, o carbono X1

Thinkpad son siempre la mejor opción para el ingeniero, ya no hace falta decirlo. Es exactamente lo que prefieren: más resistencia y capacidad de batería de la serie T o la serie Ultrabook X.

