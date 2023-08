¿Es cierto que el teléfono móvil escucha tus conversaciones?

La casualidad, a veces, no lo es tanto, sobre todo cuando se trata de la publicidad que aparece cada día en nuestro teléfono móvil. Y es que, a decir verdad, quién no ha pasado por la situación de hablar sobre un producto en concreto y, como por arte de magia, aparece reflejado en la pantalla del dispositivo.

Los usuarios se siguen sorprendiendo cuando hablan sobre un artículo, entran a una aplicación móvil o página web y salen anuncios relacionados sobre la camiseta o pantalón que habían mencionado. A simple vista, parece que el smartphone escucha nuestras conversaciones para que después nos muestre publicidad. Tanto es así que Google confirmó en una entrevista para la Cadena SER que los micrófonos siempre están encendidos, aunque el buscador reconoce que únicamente escuchan la palabra clave 'Ok Google'.

Entonces, ¿es verdad o mito que los móviles nos escuchan? Pablo F. Iglesias, CEO de la consultora de reputación online CyberBrainers, señala para 20Bits que "a día de hoy nadie ha conseguido demostrar que esto sea real. Lo que, ojo, no significa que no pueda estar ocurriendo".

¿Cómo puede escuchar el teléfono mis conversaciones?

"Pues muy sencillo. Nosotros ya les hemos dado permiso para ello. Si revisas los permisos que has dado a las aplicaciones, pueden acceder por defecto al micrófono y cámara de nuestro smartphone", responde el CEO de CyberBrainers.

Ante dicha situación, el experto recomienda activar los permisos –como el acceso al micrófono, cámara, SMS o geoposicionamiento– cuando tengamos la app abierta. Añadiendo que "sin eso, y de nuevo presuponiendo que no hay una conspiración maquiavélica mundial para espiarnos, por mucho que esas aplicaciones quisieran hacerlo, no deberían poder" escuchar las conversaciones.

¿Qué otros dispositivos están 'al tanto' de lo que decimos?



A esta pregunta, el experto afirma que "cualquier dispositivo que lleve de sistema operativo Android o iOS. Por tanto, cualquier tablet, cualquier smartphone, cualquier pulsera inteligente… Si me apuras, cualquier dispositivo del Internet de las Cosas, empezando con los asistentes virtuales (que, por cierto, de estos sí sabemos que al menos en el pasado han estado espiándonos sin consentimiento previo), y siguiendo por cualquier cosa que tengas a tu alrededor y que cuente o con micrófono, o con videocámara".

¿Por qué aparece publicidad personalizada en el móvil?

Pablo F. Iglesias nos explica que aquí prefiere "ser cauto", debido a que "hoy en día nadie ha demostrado que este espionaje ocurra masivamente. Realmente, las empresas no necesitan estar escuchándonos 24/7 para saber qué intereses tenemos. Ya solo con el uso que damos a nuestros dispositivos, y con los propios estudios demográficos que se han hecho a lo largo de las últimas décadas, es suficiente".

Por ejemplo, "de pronto vemos una publicidad que nos oferta justo lo que queríamos o de lo que hemos hablado hace un rato con otra persona. ¿Significa eso que el dispositivo nos ha escuchado? No tiene por qué. Simplemente, para nuestra demografía, o basándose en el historial de intereses previos que tiene nuestro perfil publicitario, la plataforma nos ha mostrado esa publicidad en particular. Y no solo eso. Sino que, además, muy probablemente hemos obviado toda la otra publicidad que ya nos ha mostrado previamente pero que no nos interesaba".

Si es cierto que el móvil nos escucha, ¿esta acción es legal?

El CEO de CyberBrainers responde que " no lo es con la actual regulación europea . Y más aún con la que precisamente entraba en vigor hace apenas unos días, la nueva DSA (Ley de Servicios Digitales) que endurece aún más las limitaciones".

Con esta nueva legislación, "ya no será posible mostrar por defecto publicidad personalizada a los usuarios europeos. Todas estas grandes empresas deberán hacer público cómo han obtenido dicha información personal, así como qué algoritmos utilizan para transformar los datos en información, bajo multas que en mejor de los casos representarán el 6% de su facturación mundial, y en el peor de los casos, directamente, se saldará con la expulsión de sus servicios en territorio europeo".

Consejos para no ser 'espiados'



Si no quieres que tu teléfono móvil escuche tus conversaciones puedes desactivar los permisos de las aplicaciones, pero si quieres ir más allá, el experto recomienda algunos de los siguientes consejos:

Comprueba los permisos que le concedes a cada dispositivo. Debes tener cuidado con el acceso al micrófono y la cámara.

Revisa las aplicaciones que tengas instaladas para evitar las sospechas.

No descargar o instalar nada de fuera de los 'markets' oficiales de aplicaciones.



Hay programas que velan por tu seguridad, como por ejemplo, el correo electrónico Protonmail, la ofimática de CryptPad, el navegador Tor o el buscador DuckDuck Go.

No accedas a redes públicas, utiliza las VPN para entrar a Internet.

Desconfiar por defecto de cualquier enlace o adjunto que nos envíe un desconocido, o incluso un conocido cuyo contenido no nos cuadra.



