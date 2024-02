Devuelven las Apple Vision Pro: "Demasiado incómodas", "Su utilidad en mi vida cotidiana es más que cuestionable"

Apple presentó sus gafas de realidad mixta Vision Pro en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) en junio del año pasado. En su momento, la compañía de Cupertino no anunció una fecha exacta de lanzamiento, solo adelantó que sería este 2024 y, hasta mediados de enero, no se supo que habilitarían la preventa el día 19 y que el 2 de febrero se realizarán los primeros envíos en Estados Unidos –en España aún no están disponibles–.

Pero si nos adentramos en sus rasgos técnicos, este dispositivo ofrece una interfaz de usuario tridimensional; dispone de un sistema de entrada controlado por los ojos, las manos y la voz; aporta una nueva dimensión a la informática personal; tiene una App Store completamente nueva para descargar aplicaciones y juegos; ofrece el acceso a varias plataformas de streaming; incluye el sistema operativo visionOS; cuenta con un sistema de seguimiento ocular de alto rendimiento; incorpora el chip M2 para ofrecer un potente rendimiento, mientras que el nuevo chip R1 garantiza que el contenido aparezca frente a los ojos del usuario; integra una pantalla con 'EyeSight'; ofrece audio inmersivo; incorpora un diseño modular con diferentes tallas; se sincroniza con los dispositivos Apple; y ofrece una buena privacidad gracias Optic ID.

Sin embargo, pese a que las Vision Pro disponen de grandes características, no todos sus compradores se han quedado satisfechos tras ponerlas a prueba. De hecho, hay bastantes consumidores que las están devolviendo por no cumplir las expectativas.

En el caso de Parker Otolani, Product Manager de Vox Media, el experto tech comparte en su perfil de la red social X (antes Twitter) que el dispositivo es "demasiado incómodo" y que le ha "provocado fatiga ocular", sin embargo, no descarta volver a comprarlas cuando Apple "solucione estos problemas":

Por otro lado, Danny Yaroslavski, experto en informática espacial, afirma haber devuelto las Vision Pro porque, "lamentablemente", no son para él, a pesar de que "tenía muchas ganas de que le encantaran" porque "adora todos los demás productos de Apple".

Y, por último, el usuario Julio Servan también señala en su perfil de X que pedirá una devolución, debido a que el dispositivo posee una gran escasez de aplicaciones, aísla demasiado del exterior, no las necesita para entretenerse al tener "todas las comodidades tecnológicas" en su casa y considera que "no se ha aprovechado todo su potencial".

Por si fuera poco, dicho consumidor se queja de que las Vision Pro tiene "adaptadores personalizados a 200 dólares cada uno" y a lo difícil que resulta "encontrar la talla correcta", añadiendo los comentarios de que "tampoco se pueden utilizar con gafas" y que "su utilidad es más que cuestionable".

