Cuánto tiempo máximo debes cargar el cepillo eléctrico para no romper la batería

Las compañías de cepillos eléctricos han visto como su uso ha ido aumentando durante los últimos años. Su capacidad demostrada de eliminar más placa que uno manual ha hecho que mucha gente empiece a usar este tipo de cepillo.

Sin embargo, requiere un cuidado más minucioso que uno manual, y cuenta con algo que los otros carecen, una batería. Para que el cepillo funcione a pleno rendimiento es necesario cuidar también la batería, ya que en el caso de que esta se estropee es probable que el cepillo lo haga también.

¿Cuánto tarda en cargarse un cepillo eléctrico?

El tiempo que tarda en cargarse la batería de un cepillo eléctrico no es el mismo en todos. Igualmente, no tarda lo mismo que un teléfono móvil o un ordenador. El tiempo de carga depende de la marca del cepillo, por ello dependiendo del que uses será más o menos.

En general, la batería de los cepillos eléctricos tarda unas 16 horas aproximadamente en cargarse y no se recomienda dejar cargándolo una vez se haya terminado. En el caso de que el cepillo sea Oral-B o GUM PowerCare, tardará en cargarse unas 16 horas. Oral-B recomienda no cargarlo entre usos, sino que se debe esperar a que la batería se agote por completo.

Sin embargo, si el cepillo es de Philips, el tiempo de carga podrá llegar hasta las 24 horas. Al contrario que Oral-B, Philips si permite dejar el cepillo enchufado al cargador entre cepillados.

