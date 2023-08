¿Apple podría copiarse de Nothing? Crean un estuche transparente 3D para los AirPods Pro

@ExploringTheSimulation via YouTube.com

Apple presentó los AirPods hace siete años, pero sorprendentemente, la compañía de Cupertino recibió críticas por el diseño de los auriculares al abandonar el cable tradicional que tenían los anteriores cascos. Aunque después de varias protestas y descontentos, dicho gadget se convirtió en uno de los mejores dispositivos del fabricante.

Hace una semana informamos en 20Bits que el canal de YouTube 'Exploring the Simulation' creó sus propios AirPods Pro en 3D para hacerles cualquier tipo de reparación con piezas sustituibles, pero recientemente, el mismo joven volvió a rediseñar el producto electrónico.

Esta vez, el youtuber imprimió en 3D piezas de resina transparente, dando como resultado un estuche al estilo de los auriculares del fabricante Nothing. Pero además de imprimir todos los componentes, también tuvo que limpiarlos, lijarlos y aplicar varias capas de laca transparente para conseguir el acabado perfecto.

Después, hizo algún que otro cambio, como sustituir el famoso puerto Lightning de Apple por el conector USB-C y utilizar tornillos en lugar de pegamento para que la carcasa fuese más fácil de reparar.

Dejando de lado este diseño, ¿qué sabemos de los nuevos AirPods 4?

iPadizate informa que "no se han escuchado demasiados rumores sobre la próxima generación de AirPods, por lo que no tenemos ninguna certeza sobre sus novedades". No obstante, las posibles mejoras podrían verse reflejadas en las siguientes características:

Nuevos controles táctiles.

Podrían incorporar el chip H2 .

. A lo mejor incorporan la carga inalámbrica .

. Es posible que los nuevos AirPods 4 mantengan el mismo diseño que son antecesores.

que son antecesores. El estuche de los auriculares cambiaría la conexión Lightning de su estuche de carga por el puerto USB-C .



. La autonomía aumentaría una hora y media adicional gracias a la incorporación del chip H2.

