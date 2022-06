Cómo limpiar el portátil por fuera

El ordenador portátil se ha convertido en un elemento indispensable en nuestro día a día. Lo usamos la mayor parte del tiempo para trabajar, jugar o ver películas y series. Por ello, su cuidado se ha vuelto más importante que nunca.

A día de hoy, podemos encontrar portátiles con diferentes pantallas, pero la gran mayoría disponen de pantallas LCD (pantallas de cristal líquido), que pueden dañarse con facilidad si no se las trata de forma correcta. Una buena y adecuada limpieza del ordenador alargará su vida útil.

Por ello, mostraremos cómo limpiar la pantalla y el teclado y qué productos usar para no dañar ningún componente del ordenador durante el proceso.

Qué utilizar para limpiar un portátil

Para limpiar el portátil existen una serie de elementos especialmente pensados para ello. El portal especializado pccomponentes.com muestra una lista con los elementos más efectivos para limpiar nuestro portátil.

Spray de aire comprimido . Este elemento es la alternativa perfecta en el caso de que el ordenador necesite una limpieza profunda. Apto para limpiar tanto por fuera como por dentro, cuentan con un tubo fino de plástico que permite llegar a los espacios entre las teclas del teclado.

. Este elemento es la alternativa perfecta en el caso de que el ordenador necesite una limpieza profunda. Apto para limpiar tanto por fuera como por dentro, cuentan con un tubo fino de plástico que permite llegar a los espacios entre las teclas del teclado. Paño de microfibra . Estos son los paños más recomendables ya que no sueltan ninguna pelusa. Solo habrá que usarlos con un poco de líquido especial de limpieza.

. Estos son los paños más recomendables ya que no sueltan ninguna pelusa. Solo habrá que usarlos con un poco de líquido especial de limpieza. Líquido de limpieza. El alcohol es una buena opción, sin embargo un poco de agua destilada, debería ser suficiente para limpiar el portátil.

Limpiar la pantalla del portátil

Para realizar la limpieza de la pantalla no se debe usar el mismo limpiador que se usa para limpiar ventanas o espejos, ya que dañaría el ordenador. En su lugar, pccomponentes recomienda realizar uno casero a base de vinagre y agua destilada, u otro que mezcle alcohol isopropílico de alto porcentaje y agua destilada.

El primer paso para realizar la limpieza sería limpiar en seco la pantalla con un paño de microfibra. No se debe usar toallitas de papel, papel higiénico o trapos debido a que podrían arañarla. Una vez hecho esto, se puede pasar un paño un poco húmedo para concluir la limpieza.

Todo el proceso se debe hacer con mucho cuidado, ya que si presionamos demasiado la pantalla podríamos provocar en ella daños irreversibles.

Limpiar el teclado

Para limpiar el teclado, los paños de microfibra son la mejor opción. Hay que asegurarse de que el equipo no este enchufado, para no escribir nada, ni pulsar sin querer, algún comando que no sea el deseado. Otra buena opción es usar un spray de aire comprimido para llegar a las zonas donde más complicado limpiarlo.

Cuando esté limpio, se puede poner boca abajo para que las partícula de polvo que queden caigan. Otra manera de limpiar el teclado es mediante un cepillo de dientes nuevo, que limpiará las teclas de forma eficaz.

