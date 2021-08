Así son los calcetines inteligentes que monitorizan la salud de tu hijo por 'solo' 359 dólares

La inteligencia artificial llega incluso a la ropa. Un ejemplo de ello, son los calcetines inteligentes para bebés de la marca Owlet. Recientemente, la compañía ha lanzado Smart Sock Plus, unos calcetines que monitorizan la frecuencia cardiaca, el pulso oxigenado y las métricas de sueño en niños de hasta 5 años o unos 25 kilogramos.

Los nuevos calcetines de la empresa cuentan con un sensor que se coloca en rededor del pie del niño al ponerle el calcetín. Esta prenda recibe ciertos datos del pequeño y los envía a una estación base que avisa a los cuidadores de si la frecuencia cardiaca o el pulso oxigenado bajan.

A través de la aplicación, los padres también pueden conocer las métricas del sueño de sus hijos. Asimismo, Owtlet cuenta con una cámara para que se pueda observar al niño mientras duerme y, así, comprobar que todo va correctamente.

Hasta la fecha, los calcetines inteligentes de Owlet servían únicamente hasta los 18 meses de vida de los bebés. No obstante, la marca se percató en que los padres solicitaban muy frecuentemente aumentar el tiempo de uso.

Las peticiones de sus clientes han sido oídas y, ahora, Owlet ha actualizado los algoritmos para medir a niños más mayores a medida que crecen. Por lo tanto, los Smart Sock Plus no se diferencian en nada de los anteriores, más allá de la duración de su utilidad.

Owlet ofrece con Smart Sock Plus tres tamaños de calcetines de tela para que la prenda pueda ajustarse al pie del menor a medida que este va creciendo. No obstante, el precio del artículo no es precisamente barato, ya que actualmente está disponible por 359 dólares.

Por otro lado, la empresa ha creado una oferta para los clientes actuales de Smart Sock 3 y podrán comprar la expansión por tan solo 69 dólares. Esta promoción les dota de dos tamaños de calcetines adicionales.

