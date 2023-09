Apple planea un rediseño del Apple Watch por su décimo aniversario: estas podrían ser las novedades

©[Lucas Chesser] via Unsplash.com.

El Apple Watch se presentó el 9 de septiembre de 2014 y fue toda una revolución desde su inicio, ya que hasta entonces el mayor gadget de la compañía de Cupertino eran los auriculares de cable. El primer modelo tenía como objetivo ser un accesorio de moda que podía configurarse con el iPhone, pero al incorporar un procesador de un solo núcleo para acceder a múltiples funciones e incluir almacenamiento interno, este smartwatch se empezó a ver en las muñecas de los usuarios.

Después de varias actualizaciones en software y diseño con el paso de los años, Apple podría renovar por completo el Apple Watch para el décimo aniversario del reloj inteligente, según el famoso analista Mark Gurman.

Concretamente, en la última edición de su boletín Power On, Gurman llama al dispositivo renovado Apple Watch X, como ya hizo la marca de la manzana mordida con el iPhone X de 2017 que hizo honor a los diez años del teléfono móvil. No obstante, el analista no está seguro si dicho wearable se lanzará en 2024 o 2025.

Respecto a su diseño, Apple podría crear una carcasa más delgada e incorporar nuevas formas de conectar las correas al dispositivo con un acople magnético, a pesar de que seguiría conservando su aspecto rectangular con las esquinas redondeadas.

La pantalla podría abandonar el panel OLED para añadir el micro-LED de cara a un posible lanzamiento en 2025, e incluso sería entre un 5% y un 10% más grande a comparación el resto de modelos.

También existe la posibilidad de que Apple aumente la eficiencia energética del Apple Watch X al contar con una batería más grande y se convierta en el primer Apple Watch en incluir el control de la presión arterial.

Por último, Apple estaría considerando cambiar el Apple Watch de un ciclo de actualización anual para ofrecer actualizaciones más sustanciales con menos frecuencia, según Mark Gurman.

