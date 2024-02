El Apple Car no es el primer proyecto cancelado por Apple: el cementerio de productos de Cupertino

Apple no es una marca que tienda a hablar de sus productos cuando ellos todavía están en proceso de desarrollo. No obstante, es inevitable que haya filtraciones antes de que sus proyectos estén finalizados. Desde hace años, había rumores sobre un futuro Apple Car, un coche electrónico en el que la tecnológica estaba trabajando, pero recientemente se ha conocido que han abandonado la idea.

Conforme pasa el tiempo, se ha sabido que Apple ha tenido bastantes casos similares a lo que ha ocurrido con el vehículo totalmente autónomo. Varios productos muy esperados de la firma estadounidense acabaron en nada antes siquiera de lanzarse. ¿Quieres saber cuáles fueron?

AirPower: el cargador múltiple que llegó a presentarse

En septiembre de 2017, cuando Apple presentó su serie de móviles iPhone X, aprovechó para hablar de AirPower, un gran cargador inalámbrico que serviría para cargar el teléfono, el reloj inteligente y los AirPods a la vez.

Cabe señalar que, en ese momento, la compañía estaba empezando con sus smartphones con carga inalámbrica. Antes del iPhone X, solo la 8ª generación había contado con dicha tecnología.

Aunque llegaron a presentarlo, el producto no terminó cumpliendo con los estándares de calidad esperados. Según las filtraciones, AirPower iba a tener un complejo mecanismo de bobinas internas que alcanzaba temperaturas muy altas, lo que podía estropear los dispositivos que se colocasen sobre él.

Finalmente, tras años dejándonos en ascuas, el proyecto se canceló oficialmente en marzo de 2019.

Rumores de iPhone que nunca ven la luz

No es poco lo que esperamos de los teléfonos inteligentes de Apple. Cada año, nos llevan multitud de filtraciones y rumores sobre supuestos desarrollos del fabricante de dispositivos. No obstante, no todos terminan llegando.

Hay especulaciones sobre posibles proyectos que la marca podría haber descartado después de un tiempo investigando al respecto. Un ejemplo de ello es la idea de un iPhone plegable y otro con teclado físico.

No habrá más iPhone SE 4

El analista Ming-Chi Kuo prevé que Apple podría dejar de lado el lanzamiento de un nuevo teléfono económico iPhone SE. La decisión, según contaba el especialista, podría deberse a problemas con sus procesadores.

Inicialmente, el iPhone SE 4 iba a ser el primer móvil de la marca en tener un chip propio para controlar las señales de radio. Sin embargo, parece que Apple no ha sido capaz de igualar el rendimiento de los Qualcomm de Snapdragon que usaban hasta ahora.

¿Saldrán unas Vision Pro baratas?

Desde que Apple anunció sus gafas de realidad mixta, había muchas expectativas con las Vision Pro, que se lanzaron recientemente en EEUU. Los rumores afirmaban que la compañía sacaría una versión más económica más adelante, pero Ming-Chi Kuo cree que estos planes podrían haberse cancelado.

Apple Newton: se lanzó, pero nadie se acuerda

Michael Spindler fue presidente y consejero delegado Apple entre 1993 y 1996. Durante su liderazgo en la empresa, sacaron al mercado Newton, una PDA ('Personal Digital Assistant', que se traduce en español como 'Asistente Digital Personal').

En los años 90, este tipo de computadoras de bolsillo fueron una tendencia tecnológica. Apple se sumó rápido al carro. Llevaban desarrollando Newton desde 1987 y, por fin, consiguieron sacarla en 1993. Sin embargo, la marca se encontraba en sus horas más bajas y no tuvo mucho éxito.

Newton era una PDA que salió a un precio muy alto para la época y tenía poca potencia. Apple

Apple Newton se lanzó por 700 dólares, un precio muy alto en aquellos tiempos (con la inflación, actualmente, serían unos 1.500 dólares). A eso, se le añadió que utilizaron el procesador ARM RISC 610, que no era capaz de ofrecer la potencia que exigía una PDA en aquella época.

Con el regreso de Steve Jobs como CEO en 1998, este PDA se descatalogó y nunca más intentaron lanzar una versión renovada.

