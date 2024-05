Analizamos los auriculares 'bluetooth' de 20 euros de Amazon: de la autonomía a la calidad de sonido

Aunque hay usuarios que prefieren invertir en auriculares bluetooth de las principales marcas del mercado, garantes de gran calidad y de contar con las últimas novedades techie, otros tantos se conforman con modelos de gama media o baja que aseguran precios más bajos. Y es que, dependiendo de los gustos o los usos que se les vaya a dar, no siempre compensa apuntar a las propuestas más caras.

No obstante, apuntar a auriculares inalámbricos más baratos no supone tener que renunciar a la calidad. De hecho, son muchos las tiendas que disponen de modelos de marcas poco conocidas que aseguran calidad de sonido, autonomía de más de cinco horas, cancelación de ruido o resistencia al agua sin superar el umbral de los 50 euros.

Unos auriculares inalámbricos baratos y funcionales

Con el estuche de carga, se puede disfrutar de hasta 40 horas de uso. Amazon

El precio de estos auriculares inalámbricos es su mejor prestación: a diferencia de otros modelos populares del mercado, estos aseguran las características básicas (calidad de sonido, autonomía o emparejamiento rápido) por poco dinero. Y es que su precio habitual no supera los 30 euros y, ahora que están rebajados, se han convertido en una de las ofertas más atractivas de Amazon: están a la venta por menos de 20 euros.

Forman parte del listado de auriculares bluetooth más baratos del mercado y, aunque su marca no es muy conocida (Pomiuc), son la solución económica para aquellos que buscan una propuesta todoterreno sin necesidad de invertir mucho dinero.

Características de los auriculares baratos de Amazon

Dimensión y peso: 5x5x2,5cm; 40 g

5x5x2,5cm; 40 g Fabricante: Pomiuc

Pomiuc Sonido: envolvente, con micrófono incluido y cancelación de ruido

envolvente, con micrófono incluido y cancelación de ruido Otras características: control táctil, emparejamiento rápido y resistencia al agua IPx7

control táctil, emparejamiento rápido y resistencia al agua IPx7 Autonomía: 7 horas por auricular (40 horas con el estuche de carga)

7 horas por auricular (40 horas con el estuche de carga) Tiempo de carga: 1,5 horas

Valoración: Auriculares Inalámbricos de Pomuic

Con unas características básicas que se pueden encontrar en cualquier modelo de primeras marcas, como Apple, Samsung o Xiaomi, estos cascos de Pomiuc las ofrecen por un módico precio que se convierte en su mejor carta de presentación. Y es que sus prestaciones no tienen el componente tecnológico novedoso que suele disparar el tiquet medio de estos dispositivos, aunque eso no implica que no sean funcionales y muy útiles.

De hecho, lo son para los usuarios que los han probado, quienes valoran muy positivamente las características básicas que ofrecen. "Son excelentes, la calidad de sonido es clara y perfecta, con graves profundos y agudos nítidos", explica en comentarios un usuario que asegura que "para ir al gym son ideales, inhiben el sonido exterior y son muy cómodos de llevar". Opinión que suscriben otros tantos compradores y que, en resumen, defienden la buena relación calidad-precio de estos auriculares.

Una propuesta básica de la que no puede esperarse prestaciones tecnológicas de alto nivel, pero que, según indican los usuarios, sí cumple con las funciones básicas para disfrutar su uso en, prácticamente, cualquier situación (no son muy recomendables para gaming).

