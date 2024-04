Alexa no funciona: qué puedo hacer si el asistente de Amazon no responde

El servicio Alexa sufrió ayer, martes 9 de abril, una caída a nivel mundial. Según el portal especializado Downtector, el asistente personal inteligente desarrollado por Amazon registró numerosos problemas a partir de las 23:00 hora española peninsular, además, las quejas más reportadas por los usuarios estaban relacionadas con los problemas para conectarse al servidor o la aplicación.

Cuando surge un contratiempo como este, muchos usuarios no saben qué hacer cuando Alexa empieza a fallar, no obstante, es importante mencionar que el popular asistente de Amazon puede presentar algún inconveniente que otro cuando no reconoce los comandos de voz, falla la conexión a Internet o se interrumpe la configuración del dispositivo que utiliza la aplicación Alexa, entre otros problemas.

En cualquier caso, desde 20Bits te explicamos qué puedes hacer ante dichos inconvenientes para que puedas resolverlos por tu cuenta.

Qué puedo hacer si Alexa no responde



Para solucionar problemas relacionados con un dispositivo Echo que no responde, asegúrate de utilizar el adaptador de corriente que se incluye con el aparato y que la conexión a Internet esté funcionando. Después, comprueba que el dispositivo no esté silenciado, habla de forma clara y natural, pregunta "¿Me has oído? / ¿Me oíste?", y, por último, reformula el comando de una forma más específica.

Si al hacer estos pasos observas que Alexa no responde, desconecta el dispositivo y vuelve a conectarlo a la corriente.

Por qué Alexa no se conecta a la red WiFi



Alexa puede que no se conecte a la red WiFi de tu hogar por un fallo en la conexión del router, no obstante, prueba a decir "¿Estás conectada a Internet?" para que el asiste proporcione un diagnóstico de la red.

Sin embargo, si el dispositivo pierde su conexión a Internet y no se vuelve a conectar, reinicia el dispositivo con Alexa. Si esto no funciona, o si el aparato tiene problemas de conectividad intermitentes, sigue estos pasos para resolver los problemas con la conexión WiFi:

Asegúrate de que el dispositivo Echo esté a menos de 10 metros del router inalámbrico.

inalámbrico. Comprueba que el dispositivo Echo esté alejado de cualquier dispositivo que cause interferencias.

Si tienes varios dispositivos conectados a tu red wifi, desactiva algunos de ellos temporalmente. De ese modo, podrás comprobar si varios dispositivos conectados repercuten en la capacidad de conexión del dispositivo Echo.

Verifica que el router funcione.

