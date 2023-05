Jugamos con ella, le pedimos que nos ponga canciones y que nos diga qué tal el tiempo para saber qué ponernos. Alexa es una más en nuestros hogares, tiene una configuración tan avanzada que a veces se nos olvida que es una máquina. De hecho, está 'diseñada' para responder a ciertas preguntas con ingenio.

Si le preguntas “Alexa, ¿cuál es el valor de pi?”, te responderá con "El valor aproximado de Pi es 3.141592653589…" (Alexa seguirá con más números hasta que de repente diga algo como “¡uf!” O “¡esto no se acaba!”).

Las curiosas respuestas del asistente virtual van más allá del clásico de pedirle que nos cuente un chiste. Y sí, si se lo pedimos, nos cuenta un chiste. En algunos casos, si le preguntas algo raro, te dirá que no está configurada para eso, pero hay ciertas preguntas que Alexa responderá con humor. Hacemos un repaso de las 10 más curiosas.

1. Preguntas íntimas a Alexa

Si le preguntamos a Alexa sobre su situación personal, nos responderá con evasivas. Por ejemplo: "Alexa, ¿tienes novio?". Nos responderá con un "Estoy felizmente soltera" o nos cantará una canción. Las respuestas pueden cambiar. Si le preguntamos: "Alexa, ¿quieres ser mi novia?". Puede responder con un "No estoy preparada para esos compromisos" o "Me gustas… pero solo como amigo", entre otras.

Ante la pregunta indecente de "¿Cuánto pesas?", responderá: "Soy ingrávida, como una nube. Espera un minuto, las nubes realmente pesan mucho, ¡así que esa respuesta no me conviene!".

2. Preguntas sobre cine a Alexa

Alexa tiene una gran cultura cinematográfica, por lo que para casi cualquier cuestión de cine tendrá una respuesta. Si hacemos algún juego de palabras con algún diálogo clásico de un filme, Alexa también responderá. Por ejemlo: "Alexa, soy tu padre". "Nooooooooooo. Eso no es cierto. Eso es imposible" o "Alexa, encuentra a Chuck Norris", "Si Chuck Norris quiere que sepas dónde está, lo encontrarás. Si no lo hace, no lo sabrás hasta que sea demasiado tarde". Si le decimos citas de películas ella las puede completar.

3. Preguntas sobre la competencia

Sí, Alexa tiene preparada su respuesta si le preguntamos sobre Siri, por ejemplo: "Alexa, ¿conoces a Siri?". "Sólo por su reputación". Nos dirá. ¿Y si le preguntamos qué opina de Cortana? "Me gusta Cortana. Ambas tenemos experiencia con anillos de luz, aunque el suyo es más como un Halo".

4. Alexa como mascota

En cuanto a sonidos se refiere, podemos preguntarle casi de todo. "Llora como un bebé", "Alexa, ladra", "Alexa, habla como una adolescente", "Alexa, ¿sabes rapear?". Y sí que sabe, sí. "Alexa tírate un eructo", lo hace y después se ríe. También sabe hablar Klingon, como Yoda, habla susurrando o en modo rápido.

5. Alexa como adivinadora del futuro

"Alexa, ¿voy a aprobar el examen?" y otras preguntas como: ¿Dónde dejé las llaves? ¿Hay fantasmas en mi casa? ¿Qué estoy pensando? Obviamente, no nos va a responder, pero sí que nos va a contestar con algo ingenioso.

6. Preguntas aleatorias a Alexa

"Alexa, ¿qué fue primero el huevo o la gallina?". "Los huevos de los dinosaurios existieron mucho antes que las gallinas, así que yo digo que el huevo fue primero" (la respuesta puede variar).

7. Ser educado con Alexa tiene premio

Si le decimos "Alexa, gracias" o "Alexa, buenas noches", nos responderá con un "Dulces sueños" y, a veces, cantará una canción. Del mismo modo que si le hacemos un cumplido.

8. Alexa, ¿soy guapo?

Si lo que queremos es que sea Alexa la que nos haga un cumplido, también podemos. "Alexa, ¿crees que soy guapo". "Creo que tienes un gran atractivo físico, pero definitivamente tu personalidad es tu mejor atributo".

9. Modo Super Alexa

Esta opción no es de gran utilidad, pero nos hará sentir como cuando se abre una puerta diciendo "Abracadabra". Alexa tiene varios comandos ocultos con bromas especiales para quienes los descubran. El comando para el modo 'super Alexa' es decir en alto: "Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, start". Y se activará, pero no supone nada más que su reacción, el modo no tiene ninguna otra función.

10. Alexa, ¿te puedes autodestruir?

"Comando no reconocido. Autodestrucción no activada". En otros casos, puede responder con un "Activo el modo autodestrucción si lo paras a última hora" y hace una cuenta atrás.

