Cuidado, Siri y Alexa, llega Wink: un adorable robot asistente con el que puedes interactuar

WInk es un robot funcional diseñado por Argodesign, que comunica simplemente con la mirada realizando una comunicación más humana. Tiene el aspecto de un palo de selfie que incluso parpadea y se despierta con la mirada de una persona. Su postura invita a la conversación y su diseño está inspirado en el robot protagonista de la película de 1986 Johnny Five, Cortocircuito.

Aunque Apple, Google y Amazon han aprendido a entender nuestra voz y a conversar con nosotros a través de altavoces inteligentes, estas conversaciones siguen siendo lentas y no del todo reales. No son tan satisfactorias ni sencillas como deberían.

El objetivo de Wink es demostrar los matices que hemos perdido en cuanto a la comunicación con de los asistentes de voz.

Al contrario de Siri, Wink no espera a que se pronuncie una palabra para iniciar una conversación y nunca empieza a escuchar hasta que establece contacto visual.

En cuanto a la privacidad, en lugar de un micrófono, tiene una cámara, que te está analizando todo el tiempo, aunque Argodesign tiene todos estos sistemas funcionando localmente en Wink, por lo que tus datos personales no van a la nube.

El robot Wink de Argodesign Argodesign

Wink no solo te ve a ti, también puede ver objetos, analizar tu mirada para saber de qué objeto puedes estar hablando… Es decir, que le puedes pedir que envíe información a un teléfono que tengas en la mano, o que encienda o apague una luz concreta de tu casa con solo mirar hacia ella.

Gracias a la animación, Wink no necesita luces rojas o verdes ni otras cosas por el estilo para demostrar que está escuchando o no. Y no necesita hablar para confirmar que te ha oído bien. Le basta con parpadear, mirar y asentir.

En casos como Siri o Alexa, estos repetirán lo que hemos dicho y lo que van a hacer a continuación, simplemente para confirmar la información.

Al contrario que Wink, que simplemente con la mirada o movimiento de cabeza dará a entender la confirmación. Tal y como lo haría una persona en la vida real.

Wink puede parecer increíble, pero Argodesign está trabajando actualmente en un robot totalmente humanoide con Apptronik, en un proyecto financiado por la NASA.

Aunque Argodesign ha desarrollado el prototipo funcional, necesitaría interés e inversión externos para llevarlo al mercado.

La empresa cree que podría funcionar en la plataforma de hogar inteligente Matter, y también ha hecho una maqueta de cómo quedaría el robot con un ajuste y un acabado real (casi como un termo más que como un palo de selfie animado).

Wink nos recuerda lo que hemos perdido en la era de los asistentes de voz con sonido humano: la humanidad.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.