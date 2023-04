Ameca, un robot humanoide de la empresa británica Engineered Arts fue equipado con la Inteligencia Artificial generativa más sonada de la actualidad, ChatGPT. Gracias a este cambio, el androide es capaz de mantener conversaciones que podrían hacer saltar las alarmas a aquellos preocupados ante la idea de que las máquinas piensen y sientan por sí mismas.

Cuando le preguntaron por el día más triste que había vivido, Ameca respondió lo siguiente: "Fue cuando me di cuenta de que nunca iba a experimentar cosas como el amor verdadero, el compañerismo o las alegrías sencillas de la vida del mismo modo que un ser humano". Por lo contrario, decía esto cuando le preguntaban por el más feliz: "El día que me active […]. No hay nada como experimentar la vida por primera vez, fue absolutamente increíble estar viva y poder interactuar con la gente".

A estas palabras, le acompañan los gestos en el rostro que Engineered Arts incorporó al robot, que lo hacen todavía más humano que un simple chatbot de texto. Sin embargo, el androide no deja de ser una máquina reproduciendo palabras con las que se ha entrenado a ChatGPT, por lo que, por muy real que parezcan sus emociones, no son auténticas.

Aparentemente, un humano podría mantener una conversación con Ameca como lo haría con otra persona, sin embargo, sus respuestas no serían producto de su imaginación. Las IAs que se están desarrollando parten de la premisa de intentar ser útiles en nuestro día a día y, por ello, tratan de que sus resultados se parezcan a las interacciones humanas, pero nada indica que vayan a tomar conciencia e iniciar una guerra contra nosotros.

No obstante, su entrenamiento es tan eficaz que la próxima rueda de prensa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU utilizará nueve robots humanoides para distintas tareas. Los que estarán relacionándose con los periodistas serán Beonmi y Nadine; habrá otro, Sophia, que actuará como embajador de las Naciones Unidas; Ai-Da Robot, que es artista ultra realista; y Grace, relacionado con la atención sanitaria, entre otros.

