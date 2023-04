¿Se ha comido ChatGPT al Metaverso? "Está en su etapa inicial, pero su llegada a nuestra vida diaria es incuestionable"

¿Qué ha pasado con el Metaverso? ¿Dónde están los abanderados de este mundo virtual que clamaban que iba a ser la siguiente gran revolución digital? ¿Por qué Zuckerberg ya no parece tan interesado en esta tecnología?

A finales de 2021, el gran Mark anunció a bombo y platillo un cambio radical en su compañía de redes sociales: Facebook ha muerto, bienvenida Meta. Este giro de los acontecimientos respondía al empeño del empresario de hacer triunfar lo que él cree —o, al menos, creía— que es el siguiente paso de Internet. Sí, hablamos del Metaverso.

El problema que tal vez ‘Zuck’ no anticipó fue la llegada de ChatGPT y el acoso y derribo que esta tecnología ha sido, llevándose por delante todo el ‘hype’ que parecía tener el Metaverso. Vamos: que ya nadie habla de gemelos digitales, mundos paralelos o realidad virtual y lo que todos quieren ahora es que una inteligencia artificial haga cosas por ellos.

Está claro que el mundo de los negocios es una cuestión de puntería, de saber acertar. No obstante, también es cierto que los usuarios nos ‘dejamos llevar por la masa’. Así que lo que contamos los medios de comunicación al final acaba dando forma a la opinión pública. Y si los mass media no hablan del Metaverso, el Metaverso no existe.

La cosa es que mientras Meta perdía más de 13.000 millones de dólares en su división Reality Labs —la responsable de los proyectos y las tecnologías de realidad virtual, claves para el Metaverso—, OpenAI estaba dando grandes pasos hacia la inteligencia artificial generativa, comiéndosele la tostada a Zuckerberg en lo que finalmente sí parece haber sido la siguiente gran revolución digital.

Y para muestra un botón: la IA generativa es ya la última tecnología disruptiva de moda y ha logrado un hito con el motor conversacional ChatGPT, que se ha convertido en la plataforma de Internet con el crecimiento más acelerado de toda la historia, superando a TikTok o a Facebook.

¿Ha estado Meta dedicando miles de millones de dólares a la apuesta por futuro equivocada?

Vamos a intentar responder a esta pregunta en los próximos párrafos y de la mano de varios expertos. Aunque, si nos dejamos llevar solo por las últimas noticias publicadas en medios nacionales e internacionales, las expectativas a corto y medio plazo no son muy halagüeñas.

Inversión millonaria sin retorno

Por un lado, como introducía un par de párrafos más arriba, la inversión de Meta en el Metaverso ha sido importante... y su batacazo también: a lo largo del cuarto trimestre de 2022, su Reality Labs registró una pérdida operativa de alrededor de 4.280 millones de dólares, según los datos publicados en la noticia de la CNBC. La suma total de pérdidas del año alcanza los 13.720 millones. Teniendo en cuenta que los ingresos anuales de esa división fueron de 2.160 millones, es normal que a Mark no le salgan las cuentas.

Cuando Zuckerberg nos presentó Meta dijo que el Metaverso iba a ser la nueva plataforma virtual de Facebook para “en lugar de mirar una pantalla, estar dentro” y su próximo gran impulso. De hecho, The New York Times publicó que solo en 2021 la empresa se había gastado 10.000 millones en ese propósito.

“En lugar de imágenes estáticas vamos a vivir con imágenes representativas de nosotros. Será mucho más rico que las experiencias que tenemos hoy”, afirmaba Zuckerberg, comentando que “si estás en el Metaverso todos los días, necesitarás ropa y herramientas digitales, y diferentes experiencias”.

La idea, impulsada por Web3, se vendió con la premisa de ser un mundo 3D online que integra varios espacios virtuales diferentes y permite a sus usuarios interactuar, comprar, vender, trabajar, reunirse, jugar e incluso socializar.

El Metaverso soñado por el joven que un día creó ‘The Facebook’ era un universo virtual que llegaría a alcanzar “alrededor de mil millones de personas haciendo cientos de dólares en comercio” durante la segunda mitad de esta década, decía entonces ‘Zuck’.

A fecha de hoy, mediados casi de 2023, cuesta pensar que en un par de años vayamos a ver a esta tecnología ya no solo despegar, sino expandirse y establecerse entre la población.

Cierre de divisiones dedicadas al Metaverso y despidos

Por otro lado, durante las últimas semanas no hemos parado de ver nuevas noticias en lo referente al empleo que nos hacen sospechar de un declive de esta tecnología.

Cuando el gran empresario Mark Zuckerberg pone los ojitos en algo, el resto de la industria sabe que no debe ignorarlo. Así, después de anunciarse como marca renovada y airear sus planes hacia el Metaverso, grandes compañías tecnológicas como Microsoft, NVidia, Google, Disney, Roblox, Amazon, Epic Games e incluso Binance decidieron subirse al carro de esta —no tan novedosa— tecnología.

Pronto todas ellas habían creado sus propias unidades y divisiones para estudiar el Metaverso y desarrollar soluciones, plataformas y hardware para formar parte de él. Pero aquella burbuja podría estar explotando.

Recientemente el gigante Disney anunciaba que se unía a la ola de despidos tech de Estados Unidos y el primer damnificado ha sido su unidad de narración de historias y experiencias del consumidor de próxima generación, la división que tenía la tarea de desarrollar estrategias de Metaverso, según informó el Wall Street Journal.

Cabe apuntar que en el caso concreto de Disney y dicha división hablamos de 50 profesionales que se han quedado sin empleo dentro de un total de 7.000 despidos planificados por la compañía para los próximos meses. Es decir, el desmantelamiento de esta unidad no representa ni el 1% de los puestos de trabajo eliminados.

Antes de la empresa del ratón Mickey otras también sucumbieron: la conversación en Microsoft se ha desplazado del Metaverso a todo lo relacionado con la inteligencia artificial y, como parte de su reciente plan para eliminar 10.000 puestos de trabajo, la empresa dirigida por Satya Nadella despidió a todo su equipo de Mixed Reality Tool Kit y a los miembros del proyecto de espacio de trabajo de realidad virtual AltspaceVR.

Incluso la propia Meta decidió recortar gastos con el despido de primero 11.000 trabajadores y después 10.000 más, entre ellos varios gurús tecnológicos que encabezaron el aparente éxito de Meta en sus proyectos relacionados con el Metaverso.

Y, ojo, que encima Zuckerberg nos dejó a todos algo perplejos cuando pivotó hacia la IA generativa —después de haber pivotado hacia el Metaverso— y dijo que pretende que su compañía sea “líder” en este campo.

El conocido analista del entorno Social Matt Navarra bromeaba así: “Good news! Mark Zuckerburg is no longer obsessing about the Metaverse (we all got bored of that). Instead, he’s decided to jump in on the A.I. hype (because who isn’t?)” —traducido: “¡Buenas noticias! Mark Zuckerburg ya no está obsesionado con el Metaverso (todos nos aburrimos de eso). En cambio, ha decidido saltar al ‘hype’ de la IA (porque, ¿quién no lo ha hecho?)”—.

Pese a las malas previsiones, todavía parece haber esperanza

Algunos expertos de la industria tecnológica se posicionan cerca de los sueños de Zuckerberg: dice Silvia Leal, asesora de la Comisión Europea, reconocida durante tres años consecutivos como una de las diez expertas en Tecnología más influyentes de España y Senior Advisor de Evercom, que el Metaverso, la web 3.0, la realidad virtual y la realidad aumentada “son tecnologías que, individualmente, están viviendo un momento dulce, con cambios y actualizaciones para mejorarlas”.

Y opina que “en el conjunto del Metaverso, esto también se está viendo reflejado, ya que cada vez hay más proyectos exitosos”. Ahora, valora, ha llegado el momento de “frenar un poco, analizar lo desarrollado alcanzado y ver cómo continuar para seguir mejorando y abriendo el abanico de opciones”.

Leal señala que no hemos de olvidarnos de que “el Metaverso no es algo de ayer”, sino que “lleva fraguándose mucho tiempo”, fusionando tecnologías para crear “experiencias inimaginables” y que estas tendencias han supuesto “un cambio en la percepción del usuario, ya que hasta ahora no relacionaba lo tecnológico con experiencia y diversión”.

Aunque no se atreve a sacar la ‘bola de cristal’, la experta no considera que estemos ante un desvanecimiento del Metaverso. “Con tecnologías emergentes como estas, en constante desarrollo, hay que mirar siempre desde fuera de la ventana para ver la verdadera repercusión y avance que pueden tener de aquí en adelante. Creo que no es para nada un momento de frenazo, sino de análisis, es el año ideal para marcar las líneas a seguir los próximos años y, por supuesto, para avanzar con la regulación”.

Ni siquiera, en su opinión, puede tumbarlo la IA: “Es cierto que el interés social ahora está en otra tecnología, pero también lo es que el Metaverso ya llevaba más de un año acaparando portadas y había llegado el momento de un cambio. Y ChatGPT ha sido perfecto para eso. Y para el Metaverso también, porque los medios estaban centrados, en su mayoría, en las noticias de fracasos o las apuestas fallidas —que es lo que ‘vende’—, y ahora, en estos momentos de ‘paz’ para esta tecnología, cada vez son más los proyectos reales y menos las noticias”.

“El Metaverso está en su etapa inicial, aunque parezca un viejo conocido, y aún queda mucho trabajo por hacer y mucho camino por recorrer. Pero su llegada a nuestra vida diaria en los próximos años es incuestionable. De hecho, no hay que olvidar que el Metaverso no es nada nuevo, sino la fusión de una serie de tecnologías que ahora permiten experiencias que hasta hace muy poco no nos hubiéramos podido ni imaginar, y eso es imparable, porque las tecnologías que lo hacen posible también lo son”, concluye.

¿Por qué se ha desinflado el interés por el Metaverso?

Está claro que la tecnología que acompaña al Metaverso —tanto en software como en hardware— está todavía en fases tempranas y si algo es determinante para que cualquier producto tecnológico alcance una adopción importante por parte del público general es crear una experiencia de usuario rica, que aporte.

Pero el Metaverso no está terminando de calar entre el público, en parte debido al desconocimiento. De hecho, según un estudio recientemente publicado por la plataforma global de investigación de mercados Appinio, si bien el 56% de los españoles sabe lo que es afirman que no sabrían explicarlo, mientras que apenas el 30% lo conoce y, además, sabría explicarlo. Un alarmante 14% no sabe ni de qué se trata.

Asimismo, aunque hay muchos avances en lo referente al hardware, aún queda mucho por mejorar, sobre todo en lo referente a hacerlo atractivo. Muchas personas ven el Metaverso como un lugar para jugadores, por su paralelismo con los videojuegos, y no ven el momento o el motivo por el que probarlo.

Hay mucho debate sobre en qué situación está realmente el Metaverso. Recientemente pudimos asistir a un encuentro sobre esta tecnología organizado por NTT Data de la mano de Manel Martonara, Head of Digital Experience Europe de la compañía, que llevaba por título ‘Mucho ruido, pero ¿cuántas nueces?’, algo que define bien el momento actual de este fenómeno.

“Lo cierto es que estamos viviendo un montón de mensajes contradictorios en este terreno, un buen ejemplo son los despidos de Disney y el desmantelamiento de su división dedicada al Metaverso mientras Bob Iger, el presidente de la compañía, invierte de forma personal en empresas como Genies, una startup centrada en proporcionar herramientas para la creación de personajes virtuales, como los avatares utilizados precisamente en el Metaverso”, comenta Martonara.

Además, añade el experto, todos los analistas siguen viendo una previsión de oportunidad de negocio alrededor de las tecnologías de realidad virtual, la realidad mixta y la inmersión, en otras palabras, alrededor del Metaverso. Incluso en lo que se refiere a la adopción por parte de los usuarios se ve una tendencia al alza, con cada vez más horas de conexión vía headseat a plataformas como Steam.

Entonces, ¿qué sucede? “Todo esto se está produciendo… pero no con el ritmo que se esperaba”, sentencia Martonara. Sin embargo, está seguro de que “el potencial es espectacular” -aunque “la incertidumbre sea casi más espectacular”-.

