Altman, CEO de OpenAI: "Por algún tiempo" no desarrollarán GPT-5, su siguiente escalón en inteligencia artificial generativa

OpenAI lanzó un prototipo de chatbot de inteligencia artificial (IA) a finales de 2022 para que todos los internautas pudiesen interactuar con él, aunque verdaderamente, el boom de esta herramienta llegó con la versión 3.5 en otoño del año pasado. Desde entonces, los ingenieros que trabajan en la empresa de Elon Musk han ido entrenándola para lanzar nuevas actualizaciones, y a mediados de marzo, la compañía anunció ChatGPT-4 con determinadas mejoras.

A principios de mes, desde 20Bits informamos sobre el posible lanzamiento de GPT-5 a finales de 2023, pero recientemente, Sam Altman (director ejecutivo y cofundador de OpenAI) confirmó en un evento en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que su empresa no desarrollará "por algún tiempo" GPT-5.

El entrevistador Lex Fridman (investigador de IA en el MIT) le preguntó a Altman que qué pensaba sobre la denuncia para frenar el avance de la inteligencia artificial, y en respuesta a las críticas, el director ejecutivo contestó que a la carta "le faltaban la mayoría de los matices técnicos para saber dónde necesitamos la pausa", añadiendo que le pareció un poco "ridícula" porque OpenAI no está desarrollando ninguna actualización.

A pesar de que coincidió con la idea de que OpenAI tiene que "moverse con precaución" porque hay “un rigor cada vez mayor en cuestiones de seguridad”, Altman recalcó que "a medida que las capacidades se vuelven más y más serias, el listón de seguridad debe aumentar".

Por otro lado, el hecho de que OpenAI no esté desarrollando GPT-5 no significa que no estén expandiendo las capacidades de su antecesor, pero para Elon Musk, la ONU y la Unesco, el anuncio de que no se esté desarrollando GPT-5 no es de alivio, debido a que la compañía está ampliando el potencial de GPT-4 e incluso podría lanzar la versión GPT-4.5.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.