Amazon trabaja en Alexa Plus, una versión de pago que llevaría lo último en inteligencia artificial generativa

El asistente de voz Alexa, de Amazon, lanzará en verano una serie de mejoras interesantes a la que solo tendrán acceso aquellos que decidan suscribirse a un nuevo plan de pago. Según Business Insider, que ha tenido acceso a "documentos internos y personas familiarizadas con el asunto", el llamado provisionalmente 'Alexa Plus' utilizará la inteligencia artificial para una experiencia más personalizada.

Las fuentes anónimas que han hablado para el medio de comunicación detallan que la fecha límite del lanzamiento de este servicio de pago es el próximo 30 de junio. Sin embargo, la compañía ha estado probando la tecnología de voz con más de 15.000 clientes y la calidad de las respuestas todavía no está a la altura de las expectativas y comparte información inexacta.

Amazon está revisando la tecnología de Alexa con el objetivo de solucionar los problemas detectados, pero en el equipo hay ciertas disconformidades.

"Si no genera ingresos, Alexa estará en problemas"

Amazon se ha visto obligada en los últimos meses a tomar medidas de reducción de costes con su asistente de voz, llegando a realizar despidos masivos. El propósito final de Alexa Plus sería solventar las dificultades económicas que está atravesando su proyecto.

Una de las personas entrevistadas por Business Insider reconoce que "si no genera ingresos [el nuevo plan de suscipción], Alexa estará en problemas".

El asistente de Amazon es el tercero más utilizado en Estados Unidos, por detrás del Asistente de Google y de Siri, de Apple. En total, tiene unos 75,6 millones de usuarios en el país, pero eso no es suficiente para la empresa.

La firma tecnológica se ha negado a dar información al respecto, pero el ex jefe de hardware y dispositivos Dave Limp comentó que debían comenzar a cobrar por la versión más avanzada de Alexa en algún momento. La razón por la que sería necesario es el alto coste que supone ejecutar modelos de IA.

Los problemas en las pruebas de Alexa Plus

La marca estadounidense compartió el año pasado algunas de las nuevas funciones que Alexa tendría gracias a la IA. No obstante, en las pruebas de Remarkable Alexa, una vista previa limitada con 15.000 usuarios, se ha descubierto que todavía tienen mucho camino por delante, aunque su plan es solventar los errores a principios de verano.

Los clientes externos que ya han tenido acceso a las funciones de IA afirman que son útiles para dar conversación e información. A pesar de ello, en ocasiones se desviaba de las respuestas, dando lugar a veces a contestaciones excesivamente largas o inexactas.

Además, las fuentes familiarizadas con el asunto explican que Amazon deberá perfeccionar su capacidad de responder solicitudes ambiguas de los internautas. Por ejemplo, con peticiones para los usuarios que pidan encender la luz y poner música en una sola frase.

Los resultados actuales del asistente impulsado por IA no cumple con los estándares de calidad que se esperan para Alexa Plus. "Existe tensión sobre si la gente pagará por Alexa o no" y los problemas detectados no ayudan que el resultado resulte favorable para la compañía.

