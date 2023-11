Descubre la nueva función de Alexa para hacer compañía a las personas mayores

Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas y avanzan a un ritmo tan rápido que es innegable suponer que existe cierta parte de la población que se queda 'desactualizada'. Además, por si no lo sabías, a la avanzada evolución de la tecnología y a su correspondiente dificultad de adaptación se le conoce como 'Darwinismo digital', tratándose de un proceso de 'no adaptación a la digitalización' que afecta sobre todo a las personas mayores.

No obstante, Amazon lanza en España un nuevo servicio para integrar la tecnología en la tercera edad a través de su asistente virtual Alexa. Concretamente, el comercio electrónico pone a disposición de los usuarios la herramienta Alexa Smart Properties for Senior Living para residencias u hogares, de esta manera, los mayores pueden mantenerse conectados con sus familiares y estar entretenidos a través del acompañamiento de dicho servicio de voz.

Alexa Smart Properties permite acceder a información útil a través de los dispositivos, crea entornos más conectados, consigue una mayor independencia en la gestión del 'Hogar digital', posee más disponibilidad para centrarse en los cuidados o en las actividades sociales y proporciona tranquilidad a los familiares y amigos -ya que pueden contactar con ellos fácilmente para saber cómo están mediante las llamadas a través de Alexa-.

Todas estas funcionalidades de Alexa Smart Properties for Senior Living están diseñadas para el cuidado y la asistencia domiciliaria, además, han sido diseñadas pensando en la privacidad de los más mayores -es decir, no es necesario compartir ninguna información personal para utilizar los dispositivos Echo y las grabaciones de voz no se guardan-.

Sin embargo, para mejorar este servicio, "el trabajo intenso y conjunto entre la Organización Humanitaria y Amazon Alexa para la integración de Smart Properties facilitará la actualización de los dispositivos y personalización de los contenidos en función de las necesidades de cada persona".

Dos residencias de mayores en España ya integran este servicio de Amazon

En España, Sanitas ha sido la primera compañía dedicada al servicio de cuidado y bienestar que ha integrado Alexa Smart Properties para ofrecer una experiencia mejorada, al mismo tiempo que crea entornos más conectados. Y de momento, dos residencias de mayores ya disfrutan de este servicio, no obstante, la empresa española seguirá expandiendo dicha solución al resto de sus centros.

Iñaki Peralta, consejero delegado de Sanitas y Bupa Europa y Latinoamérica, afirma en una nota de prensa enviada a los medios que "los residentes de nuestros centros ya cuentan con el mejor cuidado presencial complementado con funciones digitales como videoconsulta con 15 especialidades médicas y de urgencias 24 horas. Servicios como el que hoy presentamos de Alexa Smart Properties for Senior Living son una muestra más de cómo podemos cuidar aún mejor sirviéndonos de alianzas con los mejores y de servicios digitales".

Alexa también evitará las situaciones de soledad

Por otro lado, Cruz Roja anuncia la ampliación a todo el territorio nacional de su programa, el cual permitirá que 26.000 personas mayores de toda España cuenten en su hogar con dispositivos de voz para evitar situaciones de soledad. Así pues, gracias a Alexa y Cruz Roja, los mayores podrán recibir asistencia y acompañamiento por parte de la asociación mientras que el servicio de voz les ayuda en sus tareas diarias -estar al día de sus próximas citas médicas, hablar con los suyos, poner música o escuchar la radio-.

