Ahorrar al comprar un smartphone: los mejores móviles Android de 200 euros

A la hora de comprar un móvil, los usuarios se decantan sobre todo por los de precio contenido. La gama alta llama la atención, por supuesto, si bien el nivel medio y el de entrada centran las decisiones. Nunca viene mal repasar modelos económicos de las principales marcas Android que resultan interesantes por sus prestaciones. La selección mostrada a continuación contempla smartphones lanzados en 2022 que en la actualidad rondan los 200 euros.

Samsung A13 y Samsung M13

El Galaxy A13 en azul (Samsung)

Samsung encabeza las preferencias en el marco de Android. Entre los más baratos figuran el Galaxy A13 y el Galaxy M13, los dos con 4G. El primero, sucesor del sorprendente superventas A12, implica un desembolso de 179 euros en su versión de 128 GB de almacenamiento interno, coste que baja a los 159 euros en la de 64 GB y a los 139 euros en la de 32 GB (ojo, demasiado escasa). Seduce por su diseño refinado y minimalista (las cámaras, entre ellas la principal de 50 MP se alojan sin necesidad de módulo exterior), y en segundo término por su pantalla de 6,6 pulgadas con resolución FHD+ y su batería de 5.000 mAh.

El Samsung Galaxy M13 (Samsung)

Por su parte, el miembro de la serie M (209 euros en la configuración de 64 GB) presenta como elementos atractivos su pantalla con resolución FHD+ de 6,6 pulgadas (con notch), su cámara principal de 50 MP y su batería de 5.000 mAh.

Si se prefiere un Samsung reciente con conectividad 5G ya hay que irse al Galaxy A23 5G (desde 269 euros).

Redmi Note 11, Redmi Note 11S y POCO M5 (Xiaomi)

Los tres colores del Redmi Note 11 (Xiaomi)

Dentro del mundo Xiaomi, también al frente en cuanto a preferencias Android, los teléfonos más asequibles se hallan en sus vertientes Redmi y POCO. De la amplia serie Redmi Note 11, los que encajan con estos parámetros de precio son el Redmi Note 11, ahora desde 159,99 euros, y el Redmi Note 11S versión 4G (199,99 euros). El Note 11 estándar, analizado en su momento por 20Bits, se adscribe a lo recomendable por su pantalla Amoled de 6,43 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, su diseño y su batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33W.

El Redmi Note 11S resulta muy similar salvo por el procesador (con el MediaTek Helio G96 en lugar del Qualcomm Snapdragon 680) y por la apuesta por la cámara principal de 108 MP (sensor Samsung HM2).

Las opciones de color del POCO M5 (POCO)

Los dos últimos smartphones de POCO son el POCO M5s, un Redmi Note 10S renombrado, que tiene un precio inicial de 199,99 euros, y el POCO M5, a la venta por 179,99 euros en la configuración de 4 GB + 64 GB y por 199,99 euros en la de 4 GB + 128 GB. El M5 no pasa desapercibido por su diseño, muy POCO como señalan la trasera de acabado similar al cuero y la enorme placa horizontal para alojar las cámaras. Con 4G, se rige por el procesador MediaTek Helio G99, idóneo para el gaming, y plasma una pantalla FHD+ de 6,58 pulgadas con fluidez de 90 Hz y 240 Hz de muestreo táctil. Integra cámara de 50 Mp y batería de 5.000 mAh.

OPPO A76

El OPPO A76 (OPPO)

Los dispositivos asequibles de OPPO se engloban en la serie A. Supera por poco los 200 euros (203,99 euros en Amazon y 229 euros vía web oficial), pero merece la pena incluir en el listado el OPPO A76, ya que su pantalla de 6,5 pulgadas ofrece tasa de refresco de 90 Hz. También influyen su batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33W y su procesador Snapdragon 680. Entre lo menos favorable, que se queda en el 4G.

Realme 9 5G

El Realme 9 5G (Realme)

Realme aglutina sus propuestas más económicas en la serie C y en sus dispositivos Narzo. No obstante, merece la pena aprovechar que el Realme 9 5G (no confundir con su variante 4G), en su versión de 4 GB + 64 GB, cuesta ahora 199,99 euros, 60 euros menos que cuando se lanzó en mayo. Con la conectividad propiciada por el procesador Snapdragon 695 5G como mayor aliciente, se caracteriza por la pantalla con fluidez de 120 Hz, la batería de 5.000 mAh y la cámara principal de 50 MP. Como probó 20Bits, resulta apetecible, si bien el Realme 9 con 4G le gana en prestaciones generales y seducción.

Huawei nova Y70

El Huawei nova Y70 (Huawei)

Huawei trajo el mes pasado a España el nova Y70, el móvil más barato de sus novedades del año (229 euros). Su atractivo reposa de partida en su enorme batería de 6.000 mAh, la cual posibilita que solo haya que cargarlo dos veces a la semana. Atraen asimismo su pantalla de 6,75 pulgadas, sus 128 GB de almacenamiento interno y su cámara de 48 MP. Como se sabe, el gran inconveniente está en que no viene con los servicios de Google.

Honor X8

El Honor X8 (Honor)

En su nueva etapa, Honor está ofreciendo buenos móviles, hecho que en el rango expuesto se refleja en el Honor X8 (229 euros). Atrae por su diseño delgado (7,45 mm de grosor), su pantalla de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, su cámara de 64 MP, su batería de 5.000 mAh y por el Snapdragon 680 (4G). Soporta carga rápida de 22,5W.

Moto G42 (Motorola)

El Moto G42 (Motorola)

El Moto G42, el móvil elegido de Motorola costaba en origen 229 euros, y ahora se encuentra por 199 euros. A su favor juegan su pantalla OLED de 6,4 pulgadas (resolución FHD+), sus 6 GB de RAM (y 128 GB de almacenamiento interno), el procesador Snapdragon 680, la cámara principal de 50 MP y los altavoces estéreo. En el lado contrario hay que comentar la conectividad 4G y la carga de 18W.

Vivo Y16

El Vivo Y16 (Vivo)

La marca china Vivo lleva dos años en España y se ha posicionado en el mercado, aunque le falta ser más conocida. Si se busca uno de sus smartphones económicos, hay que mirar en su serie Y. Entre sus lanzamientos recientes aparece el Vivo Y16, disponible por 189 euros. Sus alicientes residen en su diseño, sencillo pero coqueto, en especial en el color dorado, sus 128 GB de almacenamiento interno (4 GB de RAM) y su batería de 5.000 mAh. Las pegas, un procesador de perfil bajo (Helio P35) y su carga de 10W.

TCL 30+

El TCL 30+ (TCL)

La calidad-precio guía los móviles de TCL, fabricante asociado de primeras a la tecnología de pantalla y a los televisores. 20Bits pudo probar el TCL30+ (ahora por 167 euros y antes por 199 euros), correcto y con su pantalla de 6,7 pulgadas con tecnología Amoled, FHD+ y hasta 900 nits de brillo como sugerente reclamo. También hay que destacar su acabado agradable al tacto, su batería de 5.000 mAh, su cámara de 50 MP y sus 128 GB de almacenamiento. Lo que está por debajo es su procesador, el MediaTek Helio G37 (4G).

