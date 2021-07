Nintendo 64 cumple 25 años: el legado de la consola que marcó a una generación

El 23 de junio de 1996 no sería un día cualquiera para Nintendo. La consola Nintendo 64, la cuarta que lanzaba la compañía, salía a la venta en Japón. Quién hubiera dicho que esta consola fuera a ser el principal motivo por el que muchos niños de entonces, hoy millennials, iban a desarrollar el amor por los videojuegos

La consola llegó a América y Europa meses más tarde, en septiembre y marzo del año siguiente respectivamente, aunque el éxito ya era asombroso. En la primera semana desde su salida, en Japón se vendieron medio millón de consolas, una cifra insignificante comparada a los 33 millones unidades de Nintendo 64 que se han vendido en todo el mundo.

Hoy en día tenemos consolas increíbles como la PS5 o la Xbox Series X, pero algunos nostálgicos y coleccionistas se han dedicado estas últimas semanas a repasar el impacto que causó en el mundo, y nosotros no vamos a ser menos.

Esta máquina de cartuchos vio nacer a los juegos más influyentes de la era 3D, franquicias que aún perduran. No solo el caso de Super Mario 64, sino que también verían la luz juegos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el cual se convirtió en el primer juego en obtener una puntuación perfecta en la prestigiosa revista japonesa Famitsu y habitual ganador de premios a "mejor juego de la historia".

La consola que marcó una generación

La Nintendo 64 fue una de las consolas más influyentes y mejor valoradas. Un triunfo que cosecha Nintendo con casi cada consola que saca al mercado. Esta máquina consiguió reunir un catálogo exquisito con 300 títulos. De hecho, varios de estos juegos requerían tal hardware que parecía imposible hacerlos funcionar fuera de un PC. La consola marcó la llegada de un nuevo formato de 64 bits de potencia gráfica, esto cambió la forma de jugar y ver la pantalla.

Cuando los cartuchos pasaron a ser una desventaja

A pesar de su superioridad técnica, PlayStation la barrió, vendiendo 104 millones de unidades. Uno de los motivos principales fue que Nintendo continuó apoyándose en los cartuchos mientras la competencia se había pasado a CD-ROM.

El objetivo de Nintendo era evitar la piratería, pero esto, sumado a las largas esperas entre lanzamientos de juegos (con una calidad increíble, eso sí), fue suficiente para que muchos jugadores prefiriesen la cantidad antes que la calidad, y la posibilidad de jugar a más títulos sin tener que pagar, debido al formato CD.

El legado de Nintendo 64

Si bien la compañía se quedó atrás con respecto a sus competidores, esta fue mucho más relevante e histórica. Tenemos a Super Mario 64, el título más vendido de la consola con alrededor de 12 millones de copias. Ningún juego de plataformas en 3D en consolas de 32 bits fue tan grande y complejo como este, el cual marcó el futuro de los juegos 3D del resto de las empresas.

Solo quienes se mantuvieron fieles a la N64 sabrán lo especial que era jugar con ella: las mecánicas de sus juegos, esos vivos colores, el diseño de sus periféricos tan futuristas para la época, el modo multijugador... Puede que la Nintendo 64 no sea tan relevante hoy en día, pero ya han pasado 25 años y seguimos hablando de ella.

