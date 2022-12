10 regalos tecnológicos para el amigo invisible y Navidad por menos de 50 euros

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Estas últimas fechas señaladas del año destacan por los turrones y mazapanes que nos comemos al final de las comidas y cenas familiares, pero también por los regalos que nos hacemos. Y con la llegada de estos días tan especiales, más de un grupo habrá decidido hacer el Amigo Invisible, una opción cada vez más común para asegurarse de que nadie se quede sin regalo navideño sin necesidad de hacer un gran desembolso de dinero.

La tecnología puede ser ese regalo que tu amigo invisible esté esperando que le haga. Si el límite de gasto que habéis puesto este año es algo que esté por debajo de 50 euros, en este artículo de 20BITS vamos a enseñar ese producto ideal que va a hacer que tu amigo, familiar o compañero del trabajo o de clase se sorprenda al desenvolverlo.

Un reloj inteligente

A día de hoy son pocos los que todavía no cuentan los pasos que dan o que no monitoreen el tiempo que duermen gracias a un reloj inteligente. Sin embargo, si la persona a la que vas a regalar no tiene uno, puede ser que esté esperando a que alguien dé el paso por él estas Navidades.

En Amazon podemos encontrarnos con diferentes opciones a buen precio, como Amazfit Band 5, de 44,99 euros. Este dispositivo tiene el asistente de voz Alexa integrado, para poderlo manejar solo con la voz, aunque también se puede usar con las manos.

El reloj inteligente Amazfit Band 5 es compatible con Alexa. Amazfit

El reloj mide la saturación de oxígeno en sangre, monitoriza el ritmo cardiaco, el sueño y la actividad física y tiene una batería de 15 días de duración, para aquellos que suelen poner excusas de que no se compran uno porque tendrán que cargarlo a todas horas.

Chromecast con Google TV

Las Smart TV ya están en casi todos los hogares, pero hay quien todavía tiene un televisor antiguo, pero de buena calidad. Es posible que tu amigo no haya decidido dar el salto a comprarse un televisor inteligente porque no lo considera necesario, pero si tiene Netflix, HBO Max u otro servicio de contenido por streaming, seguro que disfruta de un stick que transforme su televisor en una Smart TV.

Una opción muy asequible es el Chromecast con Google TV (HD), que solo cuesta 29,99 euros. Si tu límite de precio está en 50 euros, todavía te quedan 20 para gastar en otra cosa y tu amigo seguro que está más que contento.

Batería externa

Por 24,99 euros, puedes regalar una batería portátil con carga rápida de 10.000mAh, para dar 46 horas extra al smartphone de tu amigo invisible o 12 horas a la tablet. La marca Trust Mobile tiene una gran selección de este tipo de dispositivos y, de la que hablamos, destaca por su diseño ultrafino y ligero.

Esta batería eterna tiene 10.000mAh por menos de 25 euros. Trust Mobile

Altavoz portátil

En PC Componentes está disponible el altavoz portátil Xiaomi Mi Portable de 16W por 34,98 euros. Con este regalo, tu amigo invisible podrá escuchar su música favorita con una calidad de sonido bastante sorprendente por su precio.

El dispositivo tiene conectividad a Bluetooth 5.0 y su batería es de 2.600mAh, por lo que dura bastantes horas.

El altavoz tiene una calidad de sonido bastante buena por su precio. Xiaomi

Auriculares inalámbricos

La marca OPPO ha rebajado sus auriculares inalámbricos Enco Air con cancelación de ruido y actualmente están disponibles en Amazon por 44,90 euros. Tienen conectividad Bluetooth 5.2 de baja latencia y una autonomía de 20 horas, para disfrutar de la música sin que se pare.

Opciones todavía más baratas

Para aquellos que no puedan pasarse de los 20 euros o que se hayan gastado gran parte de su presupuesto y quieran darle un toque tecnológico para completar los regalos, aquí tenemos una lista de productos que cuestan menos de 15 euros:

Sony MDR-ZX110: unos cascos con un rango de frecuencia de 12Hz a 22kHz por 11,98 euros. Son acolchados y pesan solo 120 gramos.

unos cascos con un rango de frecuencia de 12Hz a 22kHz por 11,98 euros. Son acolchados y pesan solo 120 gramos. TOPK 360º: es un soporte para el móvil en el coche universal, que se puede colocar en la rejilla de la ventilación. Cuesta 9,99 euros.

es un soporte para el móvil en el coche universal, que se puede colocar en la rejilla de la ventilación. Cuesta 9,99 euros. TP-Link TAPO P100: es un enchufe inteligente para economizar energía que es compatible con el asistente de voz Alexa y el de Google. Cuesta 9,99 euros.

es un enchufe inteligente para economizar energía que es compatible con el asistente de voz Alexa y el de Google. Cuesta 9,99 euros. Garrulax Memoria USB: un pen drive de 32GB por 11,99 euros y con el diseño de un gato.

un pen drive de 32GB por 11,99 euros y con el diseño de un gato. Tira de luces LED: por 12,99 euros puedes regalar 10 metros de luces LED para el cuarto de tu amigo invisible que tenga control remoto e incluso configurarlas para que parpadeen al ritmo de la música.

por 12,99 euros puedes regalar 10 metros de luces LED para el cuarto de tu amigo invisible que tenga control remoto e incluso configurarlas para que parpadeen al ritmo de la música. TP-Link TAPO L510E: es una bombilla LED inteligente que es compatible con Alexa, Echo y Google Home y que cuesta 9,99 euros.

