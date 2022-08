Llega la revolución imparable de las experiencias virtuales de marca

En un mundo en el que todo avanza a gran velocidad, el futuro, que hace algún tiempo veíamos lejano, nos acerca términos que rozan la ciencia ficción pero que serán la nueva normalidad en unos pocos años. La web espacial o el Metaverso (ese universo en 3D que permite el salto del entorno digital al virtual) son una realidad. Por eso, los expertos en marketing, los analistas y los creadores se esfuerzan por ofrecer a las marcas un entorno de transición dónde probar esas experiencias virtuales e inmersivas, aunque los usuarios todavía compren mediante el comercio electrónico.

En un interesante artículo de la web de insights Think with Google podemos encontrar algunos ejemplos de marcas, como Estée Lauder que, a principios de año, creó una experiencia de navegación en 3D gamificada y social llamada 'Maison Too Faced' donde sus clientes podían jugar, hacer retos y adquirir productos en su tienda virtual.

En este futuro, ya presente, los videojuegos se han convertido en lugares de encuentro con un gran potencial para unir a las personas independientemente de la distancia geográfica que los separa. Sin embargo, todavía no están preparados para incluir publicidad, lo que obliga a las marcas a actuar de forma diferente, como es el caso de Heinz que ayudaba a los jugadores del 'Call of Duty: Warzone' a encontrar lugares seguros. Si te interesa el futuro del marketing digital y quieres conocer otras empresas que han apostado por las experiencias virtuales, sigue leyendo.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.