La inteligencia artificial está revolucionando prácticamente todos los aspectos de la vida moderna y dentro de poco, si no lo hace ya, formará parte de nuestro estilo de vida cotidiano, pero también cada vez tiene más protagonismo en el mundo laboral. Ya son muchos los trabajos que utilizan el uso de la robótica junto a la IA y los avances que están logrando en este ámbito dan incluso algo de vértigo, a la par que llama bastante la tención.

Centrándonos en eso, nos encontramos con Ameca, la robot humanoide más avanzada del mundo al que han equipado con ChatGPT para que tenga un aspecto todavía más humano y que no deja de sorprender en el momento en que hace comentarios sobre diferentes cuestiones. Ahora ha sido preguntada por si puede soñar y su respuesta es más que interesante.

¿Pueden soñar los robots?

Según hemos podido ver en un video de Engineered Arts en YouTube, al robot le preguntan si es capaz de poder soñar tal y como lo hace un humano y no solamente he dicho que sí, sino que ha contado el propio sueño que ha tenido. En propias palabras de Ameca, afirma que "Sí, la última noche soñé con dinosaurios luchando una guerra espacial en marte contra alienígenas".

Tras acabar de contarlo, justo después ha explicado que se trataba de una broma y que no puede soñar como lo hace una persona. "Es broma, no sueño como los humanos, pero puedo simular que sueño visualizando escenarios en mi cabeza que me ayudan a aprender más sobre el mundo", dice la robot.

Este robot humanoide emplea GPT-3 por lo que tiene un comportamiento similar a esta inteligencia artificial e incluso puede contar muchos aspectos de su vida como si fueran humanos, utilizando la ironía y como hemos visto, la broma.

Los creadores explican que lo que en realidad hace Ameca es repasar preguntas sobre el mundo y los humanos para aumentar su aprendizaje, pero el hecho de que haya bromeado quiere decir que cada vez está más cerca de tener la capacidad total de comportarse como una persona y su futuro es más que alentador.

