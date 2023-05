Cada vez más empresas están prohibiendo a sus empleados usar ChatGPT (y España algunas ya se unen a la restricción)

A medida que la ola de inteligencia artificial (IA) continúa cobrando fuerza, hay muchas organizaciones que buscan sacar provecho mientras que otras están siendo más cuidadosas.

Si bien los chatbots como ChatGPT pueden ser un asistente milagroso para algunos, las empresas que tienen código propietario o información confidencial de los usuarios deben tener más cuidado.

Es decir, cuando un usuario ingresa datos en un modelo de lenguaje como el chabot de OpenAI, debe saber que esa información pueden enviarse al modelo para entrenar a dicha tecnología. Por consiguiente, ya hay muchas empresas que han restringido el uso de la herramienta para evitar las posibles filtraciones y para que ChatGPT no utilice dicha información para alimentar su base de datos.

Samsung

Samsung restringió el uso de ChatGPT después de que unos empleados compartieran información confidencial en dicho chatbot.

Como ya informamos en 20Bits, los ingenieros usaron ChatGPT para resolver errores en el código de sus productos sin saber que filtraban información confidencial y, según Economist, compartieron los datos en tres ocasiones durante su uso casual porque quisieron aprovechar dos de sus características.

Ante dichas filtraciones, Samsung introdujo algunas medidas de seguridad, como por ejemplo, limitar la capacidad de cada pregunta a 1024 bytes. Además, dio instrucciones a sus empleados para que tuviesen cuidado, debido a que los datos ingresados en ChatGPT se transmiten al servidor de OpenAI para entrenar a la herramienta de inteligencia artificial.

Al final, el fabricante coreano terminó prohibiendo el uso de esta herramienta.

Apple

Apple advirtió a sus empleados que se mantuviesen alejados del chatbot de OpenAI, ya que a la compañía de Cupertino le preocupa que la IA pudiese filtrar información confidencial de la empresa mientras los ingenieros siguen desarrollando un modelo interno de lenguaje grande.

La noticia proviene de The Wall Street Journal, que obtuvo documentos internos de Apple donde indican que se prohíbe a los empleados usar ChatGPT para evitar las posibles situaciones 'catastróficas'.

Amazon

Amazon fue una de las primeras Big Tech en prohibir el uso de ChatGPT por parte de los empleados. Business Insider explica que un abogado de la empresa detectó unos datos internos en las respuestas del chatbot que se parecían al código del ecommerce y, según las capturas de pantalla de los mensajes de Slack, el experto de Amazon solicitó específicamente que los trabajadores no compartiesen ningún dato interno con la herramienta de OpenAI.

JPMorgan Chase

En febrero, el gigante bancario JPMorgan Chase advirtió a los empleados que no usaran ChatGPT según CNN Business, no obstante, esta noticia puede tener cierto sentido.

Recientemente, en 20Bits informamos que JPMorgan Chase está desarrollando IndexGPT (una herramienta con inteligencia artificial) para hacer inversiones financieras. Además, utilizará un "software de computación en la nube para analizar y seleccionar valores adaptados a las necesidades del cliente", y se aplicará el mismo tipo de IA impulsado por "modelos de transformadores generativos preentrenados" como si fuese un "asesor financiero del negocio".

¿Qué empresas españolas prohíben ChatGPT?



Según El Mundo, Telefónica, BBVA y Redeia (Red Eléctrica) han prohibido o limitado el uso de esta herramienta entre sus empleados.

Concretamente, Telefónica no permite el uso de la herramienta para tratar o almacenar información de la empresa, a no ser que la cuenta sea contratada y controlada por el propio operador de telecomunicaciones. BBVA también prohíbe su uso con carácter general, no obstante, "los profesionales que crean que puede serles de utilidad" pueden solicitar una autorización para usar este chatbot. Y Redeia también bloqueó el uso de la versión pública de ChatGPT por los posibles riesgos que están vinculados a la protección de la información, un aspecto a tener en cuenta siendo una compañía relevante que "gestiona infraestructuras estratégicas".

Por otro lado, este mismo medio añade que las empresas Naturgy y Enagás enviaron a sus empleados recomendaciones para emplear adecuadamente ChatGPT y otras inteligencias artificiales. Mientras tanto, Mapfre y Repsol trabajan en protocolos para garantizar que la IA se utiliza de forma segura y ética.

Estas dos últimas entidades mencionadas no son las únicas en controlar dicha tecnología, debido a que Telefónica está desarrollando un reglamento interno de gobernanza para abordar ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas. Sin embargo, en lo que respecta al sector financiero, todavía no ha hecho oficial ningún protocolo específico a pesar que se caracteriza por la restricción de acceso a las apps.

