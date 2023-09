Inventan un revolucionario test basado en la inteligencia artificial para conocer si hay vida extraterrestre

Uno de los principales objetivos de la exploración espacial es encontrar evidencias que demuestren que existió vida en otros planetas. Con ayuda de la inteligencia artificial, se podría responder a esta incógnita, según afirma un equipo investigador de la Institución Carnegie para la Ciencia (EEUU).

Su estudio, publicado en la revista 'Proceedins of the National Academy of Sciences', habla de lo que llaman 'el santo grial de la astrobiología', una IA que distingue muestras biológicas modernas y antiguas de origen abiótico con un 90% de precisión.

Los siete miembros del grupo investigador, encabezado por Jim Cleaves y Robert Hazen, creen que su método podría aplicarse en un instrumento a bordo de un rover para examinar mejor las muestras in situ. De este modo, no haría falta traer las rocas de vuelta a la Tierra para analizarlas con mayor precisión, como se hizo el pasado fin de semana con las muestras del asteroide Bennu de Osiris-REx.

Según el Dr. Hazen, la investigación "abre el camino a la utilización de sensores inteligentes en naves espaciales robóticas, módulos de aterrizaje y vehículos exploradores para buscar señales de vida antes de que las muestras regresen a la Tierra". Esto agilizaría el proceso de hallar evidencias de vida extraterrestre.

Los científicos creen que su método podría usarse en muestras ya extraídas hace tiempo, como las del instrumento Sample Analysis Mars (SAM) del rover Curiosity en Marte. El Dr. Cleaves afirma que los datos que ya se han recopilado del planeta rojo podrían ser enviados al algoritmo "y darnos una respuesta positiva o negativa".

"Tendremos que ajustar nuestro método para que coincida con los protocolos de SAM, pero es posible que ya tengamos datos en la mano para determinar si hay moléculas en Marte procedentes de una biosfera orgánica marciana", aclara Hazen.

Cómo han probado su algoritmo basado en IA

El estudio detalla que su sistema diferencia entre muestras bióticas y abióticas al detectar sutiles diferencias en los patrones moleculares de cada muestra, con una precisión del 90%. Los científicos entrenaron la IA con 134 muestras conocidas, ricas en carbono.

Después comprobaron que el algoritmo era capaz de identificar con éxito muestras originarias de seres vivos, como conchas marinas, dientes, huesos, insectos, hojas, arroz, cabello humano o células conservadas en rocas de grano fino. También detectó restos de vida antigua, alterados por procesos geológicos, y muestras de origen abiótico, como sustancias químicas puras de laboratorio, y meteoritos ricos en carbono.

Hazen declara que, si se encontrase vida en otra biosfera, aunque fuese diferente a lo que conocemos en la Tierra, se podría indagar si la vida aquí y en otros planetas "derivó de un origen común o diferente".

El algoritmo del estudio es capaz de distinguir entre muestras biológicas más recientes de las fósiles, como "una hoja o un vegetal recién arrancado, por ejemplo, de algo que murió hace mucho tiempo".

