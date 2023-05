¿ChatGPT va a sustituir a los periodistas? Estos son los casos en los que la inteligencia artificial ha afectado a la profesión

La inteligencia artificial puede suponer "nuevas oportunidades para el periodismo", pero también hace peligrar la profesión por el riesgo de que se desarrollen "sistemas de IA a partir de los contenidos creados con esfuerzo e inversión por editores y periodistas, sin reconocer y retribuir adecuadamente", tal y como señaló Irene Lanzaco, directora general de la Asociación de Medios de Información, en abril. De hecho, un nuevo borrador de la propuesta de ley de IA de la Unión Europea aborda como tema principal para regular los derechos de autor.

La falta de información sobre la autoría y las fuentes que las IA usan para generar sus textos no es el único problema que afecta a los medios de comunicación. Como muchos otros trabajos, esta tecnología puede convertirse en un sustituto y existen ejemplos de empresas que ya han prescindido de sus empleados para algunas tareas.

Lanzaco subrayó que el periodismo es "imprescindible para la existencia de una sociedad libre y democrática". La llegada de la IA a la profesión no solo afecta a los ingresos de los medios, sino que también lo hace a la ciudadanía porque la información que reciben puede no ser veraz y los usuarios no pueden contrastarla al no tener acceso a las fuentes de las que se ha sacado.

A pesar de las reticencias por su uso, sobre todo cuando la IA todavía presenta problemas de sesgos y desinformación, hay algunos ejemplos sonados en los que ya se ha comenzado a aplicar y que genera desavenencias.

Polémica con CNET

El 12 de diciembre, cuando ChatGPT empezaba a sobresalir en Internet, un reportero de CNET, Jackson Ryan, publicó un artículo en el que aseguraba que la herramienta de OpenAI no podría sustituir a corto plazo a los periodistas porque "subestima el acto del periodismo en sí mismo"-

Aunque Ryan estaba seguro de que la IA no iba a reemplazar a los profesionales de la comunicación, parece que el medio para el que trabaja no opinaba lo mismo. En Futurism, otro medio, alertaron de que CNET estaba publicando noticias escritas por una inteligencia artificial firmadas como 'CNET Money Staff'.

Desde el 11 de noviembre hasta mediados de enero, en la web se compartieron un total de 73 noticias escritas por IA. CNET se defendió asegurando que los trabajadores se encargaban de cerciorarse de que la información redactada era "precisa, creíble y útil", desde la idea hasta la publicación.

Una IA como presentadora

'Kuwait News', un canal de televisión árabe, anunció el pasado 8 de abril que su telediario informativo comenzaría a ser presentado por Fedha, una mujer creada por IA y con animación 3D. La presentadora artificial simula los movimientos y las emociones que una humana en su puesto haría y responde a las preguntas específicas que se le plantea.

Ante la inquietud que mostraron varios internautas tras su presentación, Kuwait News tuvo que aclarar que Fedha sería solo un complemento en los informativos. Por lo tanto, no reemplazaría al trabajo de los periodistas reales.

أول مذيعة في #الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي



• #فضة.. مذيعة #كويت_نيوز الافتراضية



• ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها بتقديم #فضة زميلتنا الجديدة؟ .. شاركونا آراءكم pic.twitter.com/VlVjasSdpb — كويت نيوز (@KuwaitNews) April 8, 2023

Una radio locutada por IA

Como experimento, a finales de abril, una emisora pública suiza llamada 'Coleur 3' dirigida a audiencias jóvenes, decidió hacer una programación de 6 AM a 7 PM con contenidos generados por IA y locutores artificiales. El estudio del canal lo contó por su cuenta de Twiiter asegurando que los robots habían tomado el mando de la emisora.

Aujourd'hui, vous n'entendrez pas les vrais animateur.rice.s de Couleur 3. Les robots ont pris possession du studio et de leur voix 🎙🤖 #Ai #IntelligenceArtificielle — Couleur3 (@Couleur3) April 27, 2023

Entre lo que se emitió, destacó sobre todo la presentación de canciones de artistas reales, y una imitación en francés del expresidente de EEUU, Barack Obama.

Antes de la prueba que Coleur 3 hizo, hubo otra emisora que se atrevió a poner a IA a dirigir la programación. En este caso fue RadioGPT, que usa GPT-3 para sus guiones, y el sistema de contenido TopicPulse, para escoger la información de la que hablar dependiendo de lo que se habla en redes sociales.

El ChatGPT de las noticias

Con el chatbot de OpenAI, Alan Levy creó NewsGPT, un canal de noticias manejado por algoritmos de aprendizaje automático, que prometía ofrecer "a los espectadores los hechos y la verdad, sin agendas ocultas ni sesgos". Lo que el CEO del medio no parece tener en cuenta con su premisa es que, incluso ChatGPT, tiene dificultades para evitar los sesgos y la desinformación.

Frente a esta propuesta que deja de lado a los periodistas, está Artifact, una aplicación que usa IA para recomendar noticias que coincidan con el gusto del consumidor. La plataforma, creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, fundadores de Instagram, ofrece los artículos según lo que un algoritmo recoge como interesante para su consumidor.

