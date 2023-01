El medio de comunicación CNET lleva meses publicando artículos enteros generados por IA

©[Guillaume] via iStockPhoto.com

Jackson Ryan (reportero de CNET) publicó un artículo sobre cómo podría afectar ChatGPT a los periodistas, en el que señalaba que la inteligencia artificial (IA) "no puede hacer el trabajo" porque "subestima el acto del periodismo en sí mismo".

A pesar de que el artículo señala que una IA no le quitará el trabajo a los redactores, es cierto que el medio de comunicación para el que trabaja Ryan ha publicado noticias escritas por una inteligencia artificial, según Futurism.

Los artículos de CNET escritos por la IA están firmados por 'CNET Money Staff', es decir, se identifican como 'Contenido de IA generado utilizando tecnología de automatización'. La primera noticia llamada 'What is a credit card charge-off?' se publicó el 11 de noviembre, pero actualmente, el diario tiene 73 publicaciones escritas por dicha tecnología.

Ante esta situación, CNET aclara que un equipo de editores está involucrado en la información "desde la idea hasta la publicación. Garantizar que el contenido que publicamos y las recomendaciones que hacemos sean precisas, creíbles y útiles es una responsabilidad de lo que hacemos".

CNET añade que seguirán publicando cada noticia con "integridad editorial" porque "a precisión, la independencia y la autoridad siguen siendo principios claves de nuestras pautas editoriales". No obstante, Ryan indica que la inteligencia artificial "no es un árbitro de la verdad" porque "no puede analizar una situación".

¿Otros medios de comunicación usan IA en sus noticias?



Associated Press fue uno de los primeros medios en usar dicha tecnología en 2015, además, detallan que usan "el aprendizaje automático en puntos clave de nuestra cadena de valor, incluida la recopilación, producción y distribución de noticias".

Por otro lado, The Washington Post usa la IA desde las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

