Cuidado, dobladores y actores de voz: Apple lanza una suite de audiolibros narrados por IA

Apple tiene una nueva función en la aplicación Libros de 'narración digital' para audiolibros que está hecha con inteligencia artificial (IA).

La compañía de Cupertino explica en su página web que "los autores independientes y los asociados con pequeñas editoriales, no pueden crear audiolibros debido al coste y la complejidad de la producción", por lo tanto, "la narración digital de Apple Books hace que la creación de audiolibros sea más accesible para todos".

El servicio reúne tecnología avanzada de síntesis de voz con el trabajo de equipos lingüistas, especialistas en control de calidad e ingenieros de audio para producir audiolibros de alta calidad a partir de un archivo de libro electrónico.

Las voces digitales se crean para géneros específicos, no obstante, la función solo está disponible para los libros de ficción y romance con dos únicas voces (Madison y Jackson). Para ampliar las posibilidades, Apple señala que la narración empezará a estar disponible en géneros de no ficción y desarrollo propio con otras dos voces.

Por otro lado, la popularidad de los audiolibros está aumentando en los últimos años, aunque las empresas tienen problemas para mantenerse al día por la gran demanda y números de libros que se publican.

The Guardian señala que las ventas incrementaron un 25% el año pasado, aportando más de 1.500 millones de dólares al mercado, aunque se espera que la industria alcance los 33.500 millones de dólares en ingresos totales durante 2023.

Apple indica que la narración de inteligencia artificial complacerá "la creciente demanda al hacer que más libros estén disponibles para que los disfruten los oyentes", pero, ¿qué pasa con los dobladores y actores de voz? Gizmodo afirma que "los oyentes quieren una voz humana auténtica que proporcione inflexiones y tonos que el software de IA no puede generar".

Mientras tanto, Carly Watters (agente literaria candiense) añadió para The Guardian que "los libros narrados por IA no tienen sentido desde una perspectiva literaria o del oyente, debido a que no es lo que los clientes queremos escuchar".

