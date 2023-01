Nadie usa Bing, así que Microsoft va a integrar ChatGPT en el buscador para atraer usuarios

Microsoft planea incorporar el software ChatGPT de OpenAI para impulsar el motor de búsqueda Bing, según The Information. OpenAI emplea el aprendizaje automático para crear respuestas de texto similares a las humanas, pero aunque la herramienta es gratuita, la empresa pretende cobrar en un futuro por su uso.

La integración de GPT en Bing aún no está confirmada, debido a que dicha inteligencia artificial no puede buscar resultados en Internet, no obstante, The Information indica que OpenAI podría ayudar a Bing a mostrar búsquedas más efectivas.

Engadget señala que Microsoft podría usar dicha tecnología para "presentar los resultados de búsqueda como respuestas de oraciones completas con la fuente de información. Si Bing sugiere consultas relacionadas con la original, GPT podría explicar su relevancia de manera significativa".

Dicho avance ayudaría a sugerir palabras o frases clave, pero es importante mencionar que ChatGPT no busca información en tiempo real cómo lo hacen los algoritmos en un navegador porque que responde al conjunto de datos del que dispone.

Los mayores enfrentamientos por parte de la inteligencia artificial consisten en enfrentarse al reto de la velocidad de respuesta y a perfeccionar los resultados que ofrece.

The Information afirma que Microsoft podría lanzar la integración de GPT en marzo, por lo tanto, se podría leer una confirmación en los próximos meses

