Apple sorprende y anuncia un inesperado derecho a reparar: podrás arreglarte en casa tu propio iPhone

¿Se ha dado el caso de que alguna vez se te ha roto el móvil, has querido repararlo por tu cuenta y no te has atrevido al final porque no has tenido las piezas necesarias?

Si tienes un dispositivo iOS puedes quedarte tranquilo, Apple ha anunciado que los usuarios podrán llevar a cabo sus propias reparaciones gracias a las piezas y herramientas que proporcionará la compañía para realizar los autoservicios.

De momento, los modelos de iPhone 12, iPhone 13 y los ordenadores Mac con chips 11 tendrán disponibles las reparaciones de autoservicio a principios del año que viene en Estados Unidos y se ampliará a otros países a lo largo de 2022.

A pesar de que la compañía crea productos duraderos que están diseñados para soportar los posibles riegos del uso diario, la primera fase de dicho programa estará centrada en los módulos de iPhone que se reparen con más frecuencia, como la pantalla, la batería y la cámara.

Estos son los pasos que deberás seguir

Es importante que los clientes revisen el ‘Manual de reparación’ para asegurar un arreglo seguro, para ello, los usuarios deberán realizar un pedido de repuestos y herramientas originales de Apple a la tienda de reparación de autoservicios de la compañía.

Cuando se haya llevado a cabo el arreglo, los clientes deberán devolver las piezas defectuosas para reciclarlas, además, recibirán un crédito para sus futuras compras.

Por otro lado, si eres de las personas que apuestan por el método tradicional y seguro, Apple recomienda desde la publicación de su blog que “la reparación de autoservicio está destinada a técnicos individuales con el conocimiento y la experiencia para reparar dispositivos electrónicos”.

Cualquier usuario puede acceder a las reparaciones de Apple

Durante estos tres últimos años, Apple ha duplicado el número de ubicaciones de servicio con acceso a repuestos y herramientas, incluyendo a más de 2.800 proveedores de reparación independientes.

Los programas de proveedores de reparación independientes se lanzó de manera original en Estados Unidos, desde entonces se ha ido expandiendo a más de 200 países, en los que se ha permitido a los talleres de reparación independientes el acceso a las piezas y herramientas que emplean los servicios autorizados de Apple.

