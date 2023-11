Identificarse con la palma de la mano ya es posible gracias a la última tecnología de Amazon: así funciona

Amazon fue pionero en introducir el pago de compras con la palma de la mano en determinados supermercados de Estados Unidos -un avance que aún no está disponible en España- para promocionar un nuevo sistema de pago. Y por si no lo sabías, esta tecnología se llama Amazon One y los clientes deben registrar su mano en una tienda física y proporcionar su tarjeta de débito o crédito, la cuenta de Amazon y su número de teléfono para utilizar dicha innovación.

Pero más allá de utilizar este método biométrico en los supermercados, Amazon Web Servicies (AWS, por sus siglas) presenta una nueva herramienta que también permite utilizar la palma de la mano para confirmar la identidad de los usuarios dentro del ámbito laboral, de esta manera, ayudan a prevenir las brechas de seguridad en las empresas.

Este servicio se llama Amazon One Enterprise y facilita a las entidades una experiencia sin contacto a los trabajadores para acceder a ubicaciones físicas -centros de datos, oficinas, etc.- y a bienes digitales como activos de software protegidos. Además, elimina la sobrecarga operativa asociada a la gestión de los métodos tradicionales de autenticación empresarial -como las insignias o los números PIN-, debido a que comparten vulnerabilidades de seguridad comunes.

Y por otro lado, gracias a dicha innovación, los administradores de TI y de seguridad de las empresas pueden instalar fácilmente los dispositivos Amazon One y administrar usuarios, dispositivos y actualizaciones de software en la consola de administración de AWS.

¿Amazon One pone en peligro la privacidad de los usuarios?

La tecnología Amazon One, la cual empezó a usarse hace dos años y se emplea en tiendas como 'Amazon Go', ha recibido multitud de críticas de personas y distintas organizaciones porque creen que supone un riesgo para la privacidad de los ciudadanos.

Concretamente, en marzo de este año, se presentó una demanda colectiva en Nueva York en la que la organización Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia (STOP) se opuso al uso de esta tecnología de reconocimiento biométrico por no cumplir con una normativa aprobada en Nueva York en enero de 2021 -donde se exige a los establecimientos que informen de la recopilación de datos antes de que las personas accedan a los establecimientos-. Sin embargo, Amazon, por su parte, aseguró que la información almacenada está protegida y no se comparte con terceros.

