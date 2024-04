Amazon estrena una nueva app para escanear la palma de la mano y pagar compras en supermercados

Amazon introdujo el sistema de pago de compras con la palma de la mano en determinados supermercados Amazon Go de Estados Unidos en septiembre de 2020. Con este proyecto, llamado Amazon One, los clientes deben registrar su mano en una tienda física y proporcionar su tarjeta de débito o crédito, la cuenta de Amazon y su número de teléfono para poder pagar con la mano. No obstante, con el objetivo de facilitar el reconocimiento de la palma, este fabricante lanza la aplicación móvil Amazon One.

Concretamente, esta nueva plataforma permite a los clientes crear un perfil online iniciando sesión en su cuenta de Amazon, tomando una foto de la palma de su mano —se pueden registrar ambas palmas– y añadiendo un método de pago. Después, una vez registrados, los usuarios ya pueden usar Amazon One y acceder a entradas o tarjetas de fidelidad, simplemente colocando esta parte del cuerpo sobre un dispositivo Amazon One.

Además, gracias a dicha novedad, los usuarios ya no necesitarán "tiempo adicional" para registrarse durante el pago, mientras tanto, para los minoristas, la aplicación garantiza una experiencia más fluida.

Por otro lado, Amazon indica en un comunicado que dicho servicio ofrece una precisión del 99,99% gracias al empleo de la inteligencia artificial generativa, que compara las representaciones vectoriales de imágenes de la palma de la app con la representación vectorial de las imágenes de la palma y las venas del dispositivo Amazon One.

Asimismo, es importante mencionar que todas las imágenes creadas a través de la aplicación se cifran y se envían a un dominio seguro de Amazon One en la nube de Amazon Web Services (AWS, por sus siglas), sin que éstas puedan descargarse ni guardarse en el teléfono.

¿Amazon One pone en peligro la privacidad de los usuarios?



La tecnología Amazon One ha recibido multitud de críticas de personas y distintas organizaciones porque creen que supone un riesgo para la privacidad de los ciudadanos.

Concretamente, en marzo de este año, se presentó una demanda colectiva en Nueva York en la que la organización Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia (STOP) se opuso al uso de esta tecnología de reconocimiento biométrico por no cumplir con una normativa aprobada en Nueva York en enero de 2021 —donde se exige a los establecimientos que informen de la recopilación de datos antes de que las personas accedan a los establecimientos—. Sin embargo, Amazon, por su parte, aseguró que la información almacenada está protegida y no se comparte con terceros.

