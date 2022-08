Este es el mejor momento para renovar tu teclado con un modelo retroiluminado que cuesta menos de 10 euros

En cuestión de informática no solo la calidad del ordenador importa. Ya seas gamer o no, los periféricos como el teclado o el ratón pueden hacer que tu experiencia de juego o navegación sea formidable o desastrosa. No hay nada más frustrante que intentar escribir, o ganar una partida, con un teclado defectuoso que incluya teclas atascadas o un espaciador bloqueado. Cuando llega este momento es hora de renovar este accesorio. Pero no es sencillo ya que en el mercado hay infinidad de artículos donde elegir. Puedes apostar por modelos convencionales o lanzarte a probar las ventajas de los teclados gaming.

Si este es tu caso y estás buscando renovar tu teclado, en 20deCompras hemos encontrado, en el amplio catálogo de Amazon, una oferta tan increíble que no podrás rechazar. Se trata de un modelo de membrana que ofrece la sensibilidad y de los teclados mecánicos. Además, incluye retroiluminación en tres colores y está rebajado a casi la mitad de su precio original. Puedes tenerlo en casa por poco más de 9 euros.

Además de la retroiluminación, tiene membrana con sensibilidad mecánica y USB. Amazon

Mucho más que un buen precio

Está claro que un teclado por menos de 10 euros es un chollo, pero el modelo RK100 de Rii ofrece otras muchas prestaciones que lo convierten en una gran elección :

-USB Pug and Play. Una conexión sencilla que no necesita de ningún tipo de instalación para sincronizarse con nuestro ordenador. Solo tienes que conectar y listo. Además tiene ajustes específicos para Windows 8, Windows 7, Windows Vista o Windows XP.

-Sensación de teclado mecánico. Si te gusta la respuesta táctil y el sonido de este tipo de teclados, este modelo de 104 teclas te encantará porque, aunque realmente no es mecánico, ofrece una experiencia de usuario similar.

-Resistente a las salpicaduras. Si vas a pasar mucho tiempo delante del ordenador es básico que tu teclado sea resistente, este modelo está fabricado en plástico ABS y aguanta cualquier derrame sin estropearse.

-Retroiluminación en tres colores. Ya hemos hablado de esta característica que nos ayuda a trabajar o jugar con poca luz. No incluye efectos de luces espectaculares, solo iluminación sencilla en rojo, azul y morado.

