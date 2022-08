El 'wearable' más barato y versátil sigue siendo la pulsera de actividad: descubre las mejores de Xiaomi en Amazon

Fue en el año 2014 cuando la marca china Xiaomi lanzó uno de los wearables más económicos, que revolucionó el mercado y sigue evolucionando hoy en día. Se trata de sus pulseras inteligentes, que oficialmente ahora se llaman Mi Smart Band pero que mucha gente sigue llamando Mi Band (el nombre con el que se comercializó). Desde la original hasta la Mi Smart Band 7 que ha llegado ahora al mercado ha pasado tiempo, pero sigue habiendo muchas razones por las que elegir este wearable, que sigue siendo uno de los más baratos y versátiles del mercado.

Desde 20deCompras hemos recogido alguna de las razonas por las que apostar por estas pulseras inteligentes si todavía no lo hemos hecho. Primero, debemos empezar por su diseño, por muchos años que pasen, siguen teniendo el mismo aspecto estético: minimalista para que combine con todo y no moleste. Y es que, estas pulseras de actividad pesan poco y no ocupan mucho espacio en nuestra muñeca. De hecho, lo único que aumenta un poco de tamaño con los años es la pantalla. Además, la correa y la pantalla son entes separados por lo que podrás cambiar el estilo de tu pulsera siempre que quieras.

Si quieres probar el lado smart, pero no quieres gastarte mucho dinero y que el tamaño del dispositivo no sea muy grande, te recomendamos la Xiaomi Band 5 porque ahora está rebajada un 25% en Amazon y solo te costará 30 euros. Además, este modelo ya incorpora pantalla táctil, muchas prestaciones nuevas, puede funcionar debajo del agua, dura 14 días la batería y, lo mejor, cuesta poco dinero. Algo que, seguro, te encantará es que tiene distintos modos, hasta uno para saltar a la comba. Además, podrás hacer fotos a distancia con el smartphone y utilizar de disparador tu pulsera.

Tiene hasta un modo para saltar a la comba. Amazon

Además, la pantalla de todos los modelos está hecha de policarbonato y la correa de TPU por lo que se acoplará bien a tu piel y es suave y ajustable. En resumen, una pulsera cómoda y ligera que no pensarás que mide el pulso y oxígeno en sangre, te avisa de las notificaciones de tu móvil o que puedas controlar tu entrenamiento, entre otras muchas cosas.

19 días de batería

Pero, si quieres ir un paso más allá, vivir a la vanguardia, prueba el último modelo de pulsera inteligente de Xiaomi, que es hasta sumergible. Y es que, gracias a sus 12 modos de entrenamientos podrás llevarla al límite en cualquier deporte. Sin olvidar que este último modelo incluye hasta un seguimiento de la salud femenina para registrar el ciclo menstrual y las fases de ovulación. Por cierto, su batería dura hasta 19 días si está en modo ahorro energía y 14 en un modo normal.

108 mil amperios y resistente ala agua 5 atmosferas. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.