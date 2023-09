eReader Kobo Libra 2: 24.000 eBooks de viaje submarino

Lo mejor del Kobo Libra 2:

• Pantalla E Ink Carta 1200 de alta resolución con tecnología ComfortLight PRO que hacen que se vea clara en cualquier entorno de luz

• Batería de larga duración de hasta dos semanas

• Un diseño sencillo, pero elegante, suave al tacto y muy cómodo por su ligereza y ergonomía



Lo peor del Kobo Libra 2:

• Tal vez cuesta más comparándolo con el resto del mercado, pero cuenta con funciones y tecnología que hacen que la relación calidad-precio sea equilibrada

• No tiene soporte para audiolibros en formato M4A

• La tienda Kobo no tiene tanta variedad de libros electrónicos como la tienda Kindle

• No existe en España una suscripción mensual a plataforma de eBooks para los Kobo