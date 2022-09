Kobo Clara 2E: un eReader cómodo y con gran capacidad, perfecto para reengancharte a la lectura

Valoración: Kobo Clara 2E

Durante las últimas semanas he estado probando el nuevo eReader Kobo Clara 2E, un lector de libros electrónico que si se tuviera que definir en una palabra esta sería 'comodidad'.

Se trata de un dispositivo ligero, con un tamaño lo suficientemente grande para hacer cómoda la lectura, pero lo suficientemente pequeño para transportar a cualquier parte y con una pantalla muy equilibrada para que no se canse nuestra vista.

Te cuento todo sobre él en este análisis.

Características técnicas

Tamaño: 112.05 x 159.02 x 8.66 mm

Peso: 171 g

Pantalla: HD E Ink Carta 1200 de 6 pulgadas con resolución 1448 x 1072 y 300 pp

Funciones extra de la pantalla: modo oscuro, regulación de la temperatura automática, ComfortLight PRO

Almacenamiento: 16 GB (12.000 eBooks o 75 audiolibros)

Formatos compatibles: eBooks: EPUB, EPUB3, PDF, FlePub and MOBI; audiobooks: Kobo Audiobooks

Procesador: 1 GHz

Batería: 1.500 mAh

Conectividad y puertos: WiFi 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth y USB-C

Resistencia al agua: IPX8

Precio: 149,99 euros

La pantalla del Kobo Clara 2E es de 6 pulgadas. 20BITS

Diseño sencillo pero efectivo

Como dice el encabezamiento, los de Kobo no se han matado mucho en lo que a diseño se refiere: tenemos un dispositivo rectangular, de 11.2 centímetros por 15.9 centímetros, con un grosor de 8 milímetros. La pantalla de 6 pulgadas va enmarcada en el frontal y la rodean unos gruesos marcos negros, para que puedas coger el eReader sin problema y sin que se pase de página -algo que sí ocurre en otros lectores de libros electrónicos con marcos más finos-.

Solo tenemos un botón, en la parte trasera, que sirve para poner el dispositivo en modo espera y para encenderlo y apagarlo. La parte trasera, por cierto, tiene una parte como rugosa. Cuenta con un USB-C como único puerto.

La parte trasera cuenta con un botón para encender y apagar el dispositivo y para ponerlo en modo espera. 20BITS

Por lo que más destaca este dispositivo es por su ligereza -pesa 171 gramos- y por su tamaño, que casi cabe en un bolsillo. Esto hace que sea muy cómodo de llevar a cualquier parte.

Un plus que ofrece esta propuesta es su resistencia al agua. La protección IPX8 es una buena aliada para utilizar el dispositivo cerca de la piscina o de la playa y no preocuparse por salpicaduras. Incluso podría sumergirse sin dañarse, aunque mejor no probarlo.

Así, en general, tenemos un diseño muy corriente... pero muy efectivo. Además, si lo que quieres es que sea un poco más 'cuqui', puedes comprar aparte una funda para el eReader, que está disponible en cuatro colores -en negro, azul océano, naranja arrecife de coral y verde turquesa- por 29,99 euros.

El Kobo Clara 2E tiene disponibles 4 colores de funda (se venden aparte). Kobo

Tanto las fundas como el exterior del propio lector están hechos con materiales reciclados. El exterior, según la marca, está fabricado con más del 85% de plástico reciclado, incluido un 10% de plástico recuperado de los océanos, residuos plásticos abandonados que habrían acabado por llegar a nuestros océanos. "Durante un año, nos hemos marcado como objetivo desviar más de 200.000 botellas de plástico en su camino hacia los océanos de nuestro planeta y más de un millón de discos CD y DVD de los vertederos", señalan.

Una pantalla para leer sin descanso

El Kobo Clara 2E tiene una pantalla táctil E Ink Carta 1200 antirreflejos, de alta definición y 6 pulgadas con ComfortLight PRO para ajustar el brillo y la temperatura del color. Al reducir la luz azul, se reduce la fatiga visual.

Todo esto se traduce en que la vista no se cansa mirando a la pantalla, en un brillo equilibrado y un contraste perfecto. Además, recordamos que este dispositivo cuenta también con modo oscuro para los que prefieren leer con texto blanco sobre fondo negro, otra forma de reducir la fatiga visual.

Kobo Clara 2E mide 112.05 x 159.02 x 8.66 mm. 20BITS

Autonomía para rato

Aunque la marca no especifica las horas de autonomía, afirman que este Kobo tiene "semanas de duración de la batería". Yo lo he probado durante dos semanas y la barra de estado apenas ha bajado habiendo tenido un ritmo intenso de lectura, incluso poniendo el brillo al máximo. Por ello valoro que las previsiones de autonomía son buenas.

La funda permite apoyar el lector con una pequeña 'pata'. 20BITS

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 10/10 Lo mejor: manejo sencillo, ligereza, buena pantalla para lecturas prolongadas y gran autonomía.



Lo peor: no estamos ante un diseño muy rompedor y el producto estéticamente es muy básico, aunque puedes añadir una funda bastante chula.

Me ha gustado mucho. Se trata de un lector de libros electrónicos muy muy cómodo y llevable a todas partes. Y se lee igual de bien dentro de casa que fuera, con sol, con cielo nublado o con poquita luz por la noche.

Gracias a sus 16GB de memoria interna, lo que se traduce en hasta 12.000 eBooks, es el eReader perfecto para volver a engancharte a la lectura. Además, si te gusta más el mundo de los audiolibros, también tienes la opción de llevar unos cuantos encima -hasta 75, según la marca- y escucharlos gracias con auriculares inalámbricos a la conexión Bluetooth.

Tienes autonomía para leer y leer y leer hasta cansarte y una pantalla muy equilibrada que puedes mirar de forma sostenida sin que la vista se canse.

Y, como guinda, se trata de un dispositivo con resistencia al agua, ya que cumple los requisitos de la clasificación IPX8, que significa que puede sumergirse hasta una profundidad de 2 metros durante 60 minutos, aunque no hemos probado tal cosa. Pero para llevarlo a la playa, a la piscina o leer mientras te das un baño relajante va genial.

Me parece que por 149,99 euros es un producto muy razonable en cuanto a calidad-precio y que cumple con todo lo que le puedes pedir a un eReader. Recomendable 100%.

