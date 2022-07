Fire 7: la nueva tablet de Amazon es pequeña pero matona (incluso cabe en tu mano)

Valoración: Tablet Fire 7

Durante estas últimas semanas, he tenido la suerte de probar la nueva Fire 7. Amazon presentó este modelo como la 12º generación de tablets, ofreciendo más autonomía, un rediseño de modelo y un software actualizado. Antes de entrar en detalle, me gustaría mencionar sus rasgos más destacables.

Características principales

Pantalla : Siete pulgadas.

: Siete pulgadas. Tamaño : 180,68 x 117,59 x 9,67 mm.

: 180,68 x 117,59 x 9,67 mm. Peso : 282 gramos.

: 282 gramos. Resolución : 1024 x 600 (171 ppi).

: 1024 x 600 (171 ppi). CPU : Cuatro núcleos a 2,0 GHz

: Cuatro núcleos a 2,0 GHz Almacenamiento : 16 o 32 GB (ampliable hasta 1 TB).

: 16 o 32 GB (ampliable hasta 1 TB). RAM : 2 GB

: 2 GB Batería : Hasta diez horas de autonomía.

: Hasta diez horas de autonomía. Sistema operativo : FireOS

: FireOS Procesador : MediaTek MT8168V/B (Quad-Core de 64 bits)

: MediaTek MT8168V/B (Quad-Core de 64 bits) Tiempo de carga : Cuatro horas con el adaptador de corriente de 5 W incluido en la caja



: Cuatro horas con el adaptador de corriente de 5 W incluido en la caja Puertos : USB-C (2.0)

: USB-C (2.0) Garantía y asistencia : 90 días de garantía.

: 90 días de garantía. No es resistente al agua.

Primeros pasos para encenderla

Configurar la tablet Fire 7 es muy sencillo. Para encenderla tendrás que pulsar el botón de encendido que está situado en la esquina superior derecha (en modo horizontal) o en la esquina superior izquierda (modo vertical).

Es recomendable seguir las indicaciones que aparecen en la pantalla para seleccionar un idioma, conectar el dispositivo a la red WiFi, iniciar sesión con la cuenta de Amazon, configurar las opciones y activar Alexa. Estas últimas indicaciones otorgan oportunidad de descargar vídeos, aplicaciones y juegos populares.

Después de configurar la tablet, el software se actualizará de forma automática en el dispositivo. El número de la versión de software más reciente se puede consultar en 'Ajustes' → 'Opciones' → 'Acerca de Fire Tablet' → El número de compilación es '0020871109508'.

¿Qué novedades trae?

Ofrece un 40% más de duración de la batería (hasta 10 horas) y cuenta con carga USB-C.

(hasta 10 horas) y cuenta con carga USB-C. Su procesador Quad-Core a 2,0 GHz es un 30% más rápido para ofrecer una mayor capacidad de respuesta.

para ofrecer una mayor capacidad de respuesta. La tablet se ha optimizado para hacer videollamadas en modo horizontal gracias a las cámaras frontal y trasera de 2 MP con grabación de vídeo HD de 720p.

en modo horizontal gracias a las cámaras frontal y trasera de 2 MP con grabación de vídeo HD de 720p. Resistente a las caídas .

. Tiene un nuevo diseño delgado y ligero con biseles más estrechos en la pantalla táctil de 7".

delgado y ligero con biseles más estrechos en la pantalla táctil de 7". Fire OS8 permite a los clientes disfrutar de recomendaciones personalizadas de contenidos y aplicaciones, así como compatibilidad con modo oscuro de Android para determinadas aplicaciones como Kindle.

Un repaso al diseño y sistema operativo

No existen grandes diferencias respecto a la Amazon Fire 7 de 2019. Tiene un cuerpo de plástico en color negro, marcos gruesos y un diseño bastante común que no presenta ninguna novedad. Me gustaría destacar su nueva disposición de botones, los de encendido y apagado van junto a un puerto de auriculares y otro puerto USB-C.

Hay un único altavoz en la esquina superior izquierda, no obstante, suena muy poco y sin graves. Bajo mi punto de vista es ideal para ver vídeos o jugar, pero no para escuchar música.

Es importante mencionar que la tablet posee el sistema operativo Fire OS de Amazon, además, no dispone de Play Store y otros servicios de Google. Sus herramientas son Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music y la plataforma de compras.

También puedes usar Alexa en manos libres, aunque tendrás que habilitar el asistente y activar el modo manos libres en 'Ajustes' (ambos están desactivados por defecto).

Rendimiento y batería

Gracias a su procesador de cuatro núcleos a 2 GHz y 2 GB de RAM, el nuevo modelo de Fire 7 tiene más potencia que su predecesor. Mientras tanto, la acción de desplazarse y navegar por la interfaz es una acción cómoda y sencilla.

La duración de la batería es lo más destacable porque ofrece diez horas de autonomía, pero desafortunadamente, su carga es muy lenta

Amazon incluye un cargador USB de 5 W que tarda (más o menos) cuatro horas en obtener el 100 %. No hay opción de carga rápida, y apenas obtendrás un 20 % si solo la tienes 30 minutos conectada al cargador.

Calidad de la cámara

Las cámaras apenas han cambiado, es decir, ofrecen una calidad muy básica. Sus características son una cámara frontal y trasera de 2 MP con grabación de vídeo HD de 720p.

La cámara frontal ha pasado de estar en el lado corto a estar en el lateral largo, esto significa que es necesario sostener la tablet en orientación horizontal para realizar videollamadas.

Precio

Fire 7 16 GB con publicidad: 79,99 euros (enlace para comprar).

Fire 7 16 GB sin publicidad: 94,99 euros (enlace para comprar).

Fire 7 32 GB con publicidad: 89,99 euros (enlace para comprar).

Fire 7 32 GB sin publicidad: 104,99 euros (enlace para comprar).

VALORACIÓN 20BITS: 8/10 • LO MEJOR: Su tamaño y autonomía.

​• LO PEOR: La calidad de la cámara.

