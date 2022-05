El futuro está aquí: el Fire TV Stick de Amazon que convierte tu tele en 'smart' está disponible desde 20 euros y se puede controlar con la voz

Hoy en día son inteligentes desde los teléfonos móvil, hasta los enchufes de una casa, pasando por la televisión, lo que conocemos como smart home o, incluso, podríamos decir smart life. No obstante, hay quienes siguen poniendo excusas para no pasarse al lado inteligente y no aprovechan las comodidades (¡ahora muy económicas!) de esta nueva era. Encender la televisión y poner una película, mientras se bajan las persianas de tu salón y se encienden las luces de ambiente, puede hacerse sin moverse del sofá, una multitarea posible solo con tu voz.

Por ejemplo, desde hace unos años ya no existen excusas para convertir tu televisión en una inteligente, gracias a un gadget que no deja de evolucionar y de ganar popularidad: el Fire TV Stick, un dispositivo capaz de dotar de la prestación de smart a cualquier televisor. Este mando, disponible en varios modelos, puede ser tuyo desde 20 euros y, ahora, se puede controlar con la voz, gracias a Alexa, por lo que nunca antes había sido tan fácil poner una serie de Netflix en tu salón y quien no se pasa al lado inteligente es porque no quiere. ¡El futuro ya está aquí!

Además, como nombrábamos antes, no tiene por qué ser caro, sino que existen opciones muy económicas. Por ejemplo, este Fire TV Stick Lite de Amazon con el que convertir tu televisor en inteligente, incluso con la voz, puede ser tuyo desde tan solo 20 euros. Y es que, la versión clásica de este mando posee la etiqueta Amazon Choice, que el ecommerce otorga a los mejores productos según su relación calidad-precio, acumula casi 28.000 valoraciones de usuarios y puede ser tuyo por 20 euros con el botón Pídeselo a Alexa incluido para controlar tu televisión con la voz. Todo esto, gracias a una oferta (¡con los días contados!) del 33% de descuento.

Los miembros Amazon Prime tienen acceso ilimitado a miles de películas y episodios de series. Amazon

¡También rebajado!

También se encuentran rebajados otros modelos de Amazon de este mando dotados de más prestaciones, que pueden ser tuyos por un poco más de dinero, gracias a las rebajas. Por ejemplo, la última versión del dispositivo, con un 50% más de potencia y que ofrece una reproducción en streaming rápida y con calidad Full HD, tiene ahora una rebaja del 38% y es perfecto por varias razones.

La primera es que dispone de botones de acceso directo a cuatro de los servicios de streaming más conocidos: Netflix, Disney +, Amazon Music y Amazon Prime Video. La segunda es la presencia de un botón específico con acceso a los canales de la pequeña pantalla que emiten en directo -accesibles a través de terceros como Atresplayer, entre otros- que recuerdan a las guías de programación. Y, como no, igual que su antecesor, es posible interactuar con Alexa a través de comandos de voz con el botón azul situado en la parte superior. Lo mejor: ¡puede ser tuyo por menos de 25 euros!

El mando por voz Alexa te permite usar la voz para buscar contenido e iniciar la reproducción a través de múltiples aplicaciones. Amazon

