Cómo limpiar a fondo tus auriculares 'bluetooth' (¡sin estropearlos!) con este kit de solo 10 euros

Ni qué decir tienen que desde que aparecieron en nuestra vida la han revolucionado. Los auriculares bluetooth han supuesto un salto más que cualitativo en lo que a comodidad y usabilidad se refiere: ¡sin cables todo es mucho más sencillo! Desde conectarnos a las videollamadas laborales hasta practicar nuestro deporte favorito, entre otras muchas ocasiones que, sin duda alguna, han mejorado. Por ello, no es de extrañar que causen furor entre los usuarios o que, cada vez que se atisba una oferta de algunas de las marcas más populares, el stock disponible vuele. De hecho, es raro dar con alguien que no tenga sus auriculares listos para ser usados y disfrutados; un uso que, inevitablemente, acabará por fundir sus prestaciones, obligándonos a aposta por unos nuevos.

Pero, ¿has pensado alguna vez que con el mantenimiento adecuado podemos alargar su vida útil? Además de limpiarlos de forma habitual para que sus calidades de sonido no disminuyan ni se vean mermadas por partículas de suciedad, debemos tener en cuenta que este dispositivo está en contacto con nuestra piel y con el interior de nuestra oreja. Limpiarlos en profundidad, tanto los propios auriculares como su estuche de carga, puede parecer misión imposible, pero en 20deCompras tenemos el kit perfecto para conseguir los mejores resultados... ¡por menos de 10 euros!

Este limpiador nos ayudará a tener unos auriculares impecables. Amazon

Una pieza por uso

Entre los motivos por los que nos hemos decantado por este set de limpieza de auriculares (además de por ser uno de los que más valoraciones acumula, a día de hoy, en el marketplace) es porque incluye herramientas específicas. Véase: cada uno de los útiles del kit tiene un uso específico en la limpieza de nuestros wearables. Con un único mango intercambiable, podemos encontrar un cepillo mini con el que retirar los restos de polvo, cera y otros residuos de los altavoces in-ears sin perjudicar las prestaciones sonoras; mientras que la esponja alargada es ideal para repasar la caja de carga y evitar la acumulación de restos. También incluye una punta con la que acaban con la suciedad más difícil y localizada haciendo el mínimo esfuerzo.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.