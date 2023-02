Las novedades tecnológicas no dejan de impactarnos y, cuando no estamos a la espera del último lanzamiento de la marca de móviles que tanto nos gusta, estamos inmersos en el universo irreal al que nos dan acceso los videojuegos, como el que nos propone el reciente Howgarts Legacy. Sin embargo, si no somos unos techie empedernidos puede que nuestra relación con la tecnología sea más rutinaria, pero sin renunciar a dispositivos básicos que nos facilitan la vida, como los monitores portátiles que funcionan como una segunda pantalla para trabajar o para nuestro entretenimiento. Pero, sin duda, nuestros favoritos (y los de muchos usuarios) son los auriculares inalámbricos.

La popularidad de estos dispositivos está más que justificada: además de evitar los cables enredados, son indispensables para disfrutar de la forma más inmersiva posible de cualquier reproducción sonora que llevemos a cabo a través de dispositivos como móviles, ordenadores o tablets. Por ello, son muchos los usuarios que los emplean para amenizar el camino al trabajo, para conseguir la motivación necesaria para las clases de gimnasio o para realizar algunas de las tareas domésticas más costosas y hasta para realizar llamadas gracias a su posibilidad de manos libres.

Debido a la gran demanda de estos wearables, en el mercado encontramos una gran variedad de precios y modelos con diferentes prestaciones y diseños para que cada usuario pueda elegir el que más le convenga. Desde lo que cuentan con tecnología de cancelación de ruido hasta los que son impermeables para que tus rutinas deportivas no los estropeen. Amazon es uno de los ecommerce en los que podemos encontrar algunos de los mejores modelos de auriculares inalámbricos, desde los populares Airpods en cualquiera de sus generaciones hasta los muy buscados Redmi Buds 3 Lite, de Xiaomi. Pero si por algo nos gusta el gigante del comercio online es porque pone a nuestra disposición modelos competentes... ¡por menos de 10 euros! Este es el caso de la propuesta de Slowtech, con una autonomía de 20 horas.

A pesar de su bajo precio, ofrecen una autonomía de hasta 20 horas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Auriculares 'bluetooth' Slowtech Descripción: Auriculares inalámbricos HiFi estéreo con diseño 'in ear'. Tienen un grado de impermeabilidad IPX5 y su autonomía es de 20 horas con el estuche de carga con la máxima batería. Conectividad bluetooth y carga rápida. Marca: Slowtech Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 8.99 Imagen:

Pese a su bajo precio, estos auriculares ofrecen prestaciones similares a las de modelos superiores: grado de impermeabilidad IPX5, autonomía de 20 horas gracias al estuche de carga y tecnología de cancelación de ruido. Se emparejan mediante bluetooth con dispositivos compatibles y ofrecen una conectividad estable durante todo su uso, lo que se refleja en la reproducción de un sonido estéreo de alta calidad sin cortes y en llamadas en manos libres con claridad de sonido y voz, gracias al micrófono integrado en los cascos.

Auriculares de Amazon por menos de 20 euros

Aunque conseguir un modelo por menos de 10 euros parece una oportunidad irrechazable, también cabe la posibilidad de que busquemos otras prestaciones que no ofrecen o que, cuando vayamos a comprarlos, ¡el stock se haya acabado! Pero que no estén disponibles los de Slowtech no significa que no haya otros auriculares asequibles por los que apostar; eso sí, subimos el presupuesto a 20 euros. Sirva de ejemplo la propuesta de Jxrev, con más de 2.000 valoraciones y rozando las cinco estrellas doradas con un 4,7 otorgado por los usuarios: destacan por una conectividad rápida y estable gracias al bluetooth 5.3, que cuenta con un rango de recepción de señal de hasta 20 metros.

Además, estos auriculares inalámbricos, disponibles en color blanco, ofrecen un sonido estéreo acústico de alta fidelidad que permite disfrutar de bajos potentes y agudos nítidos. También, y como cabe esperar de un buen modelo, tecnología de cancelación de ruido y micrófono integrado para reducir el ruido ambiental y el eco. ¿La autonomía? Estos cascos proporcionan hasta 8 horas de uso con una sola carga, subiendo hasta las 48 si tenemos el estuche cerca.

El sonido de alta fidelidad es uno de los motivos de su buena nota en Amazon. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Auriculares 'bluetooth' Jxrev Descripción: Auriculares con 'bluetooth' 5.3 integrado, HiFi estéreo y micrófonos para poder hacer videollamadas de calidad. Tienen una autonomía de 40 horas, pantalla LED, impermeabilidad IP7, carga rápida USB-C y control táctil. Marca: Jxrev Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

Dentro del mismo rango de precio se mueven los auriculares inalámbricos de Orangeck, que ya sobrepasan las 2.700 valoraciones en la web de Amazon y que ostentan un 4 como media otorgada por los usuarios que los han probado. En comparación con los anteriores, el bluetooth es 5.0, pero también asegurando un emparejamiento rápido y estable; la autonomía, similar: permiten disfrutar de 8 horas de uso con una sola carga y, gracias a la batería integrada del estuche, puede prolongarse hasta las 38 horas.

Un detalle que nos encanta de esta propuesta es que se pueden usar individual o simultáneamente: en el modo de uso compartido de auriculares inalámbricos, puedes compartir uno de los terminales con quien tú quieras para disfrutar de la misma música, conversación o serie.

Pueden compartirse para disfrutar en pareja de la música o serie que estemos viendo. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Auriculares 'bluetooth' Orangeck Descripción: Los auriculares 'bluetooth' 5.0 tienen reducción de ruido, HiFi estéreo, IPX7, control táctil y micrófono para poder hacer videollamadas. Son del tipo 'in ear', de color blanco y tienen un diseño ergonómico para adaptarse al usuario. Marca: Orangeck Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 18.99 Imagen:

