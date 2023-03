¿Será el próximo libro de Kate Morton un éxito? "La respuesta más obvia es con frecuencia la correcta", tenía razón esta novelista australiana cuando escribió esta frase en su segundo libro El Jardín Olvidado, porque después de ese título, los cuatro siguientes fueron best sellers y su nuevo lanzamiento, tan esperado en 2023, obvio, también lo será. Y es que, no todo el mundo sabe escribir un éxito en ventas y está claro que la australiana sí. Así que, si tú también estás esperando con ansia las novedades literarias del mes de marzo, De vuelta a casa de Kate Morton, que verá la luz este 14 de marzo, es una ellas. Pero, no la única: marzo está cargado de publicaciones, en físico y en formato digital, que te encantarán.

No obstante, algunas personas tendrán que elegir entre unos títulos u otros si no quieren arruinarse y llenar su casa de libros nuevos. Pero, no tiene por qué pasar esto. Si tienes un Kindle (marzo es el momento ideal para lanzarte a probar uno), recuerda que te caben más de 15.000 libros nuevos, así que podrás hacerte con todas las novedades y ¡por menos dinero!, gracias a la versión digital y a la suscripción al servicio de lectura de Amazon con la que te ahorras mucho dinero. ¿Cómo? Te lo explicamos desde 20deCompras. Kindle Unlimited es el servicio de lectura de Amazon con un millón de títulos disponibles para leer desde cualquier dispositivo. El primer mes es gratis y, después, podrás renovar por menos de 10 euros al mes por infinidad de libros y revistas.

Datos estructurados producto Nombre: Kindle Unlimited Descripción: Servicio de lectura de libros de Amazon Kindle Unlimited Marca: Amazon Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.99 al mes Imagen:

Una vez que tienes acceso a uno de los mejores servicios de lectura del mercado, el dispositivo más apropiado para leer a diario es un kindle, porque tiene tinta electrónica que no dañará tus ojos, mucha capacidad, batería eficiente y no sufrirás reflejos de luz, aunque leas debajo de los rayos del sol. Lo mejor es que no tienes por qué gastarte mucho dinero, ya que el nuevo Kindle es más compacto, ligero y económico. Por poco más de 100 euros tienes una pantalla de alta resolución de 300 puntos por pulgadas y el doble de almacenamiento.

Con 4,6 estrellas de puntuación positivas de usuarios que ya lo han probado. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Kindle Compacto Descripción: El nuevo Kindle más compacto de Amazon Marca: Amazon Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 109.99 Imagen:

Los títulos Kindle más esperados de marzo

Como hemos nombrado, los fans de Kate Morton están expectantes de su nuevo libo: De vuelta a casa, ya que desde La hija del relojero publicado en 2018, sus fans esperan el próximo lanzamiento de la novelista más popular de la literatura en lengua inglesa, que lleva vendidos más de 15.000.000 ejemplares. Su nueva novela se ambienta en una Nochebuena de 1959 en Australia, donde un repartidor descubrirá algo espeluznante en los terrenos de la mansión de la familia Turner. Sesenta años más tarde (recuerda los saltos en el hilo cronológico de las historias de Kate Morton) Jess ha perdido su empleo en el periódico y tiene dificultades para llegar a fin de mes por lo que busca una buena historia que cambie su suerte. Su abuela Nora, que ha sufrido una caída y está ingresada, le dará, sin quererlo, esa historia. ¡La versión Kindle solo te costará 10 euros!

Por otro lado, el inspector Kraken se enfrenta a una nueva encrucijada y esta será la más compleja de su vida creada por la escritora española Eva García Saenz de Urturi. El Ángel de la ciudad es otro de los libros más esperados de marzo, de la serie de títulos del inspector Kraken, tras el éxito de El libro negro de las horas. La escritora se ha ganado también la fama por la Triología de la Ciudad Blanca muy leída en los últimos años (El silencio de la ciudad blanca, Los ritos del agua y Los señores del tiempo). Estás de suerte porque El Ángel de la ciudad costará 20,80 euros y la versión Kindle 10 euros ¡y ya lo puedes reservar!, para no quedarte sin tu ejemplar. Te encantará este paseo por una Venecia donde las leyendas y la perturbadora figura del Ángel de la ciudad, mitad mecenas, mitad demonio, mueven los hilos de una vertiginosa trama repleta de amor al arte y de la búsqueda de la propia identidad.

Los títulos Kindle más vendidos

Sin embargo, si no puedes esperar a los nuevos lanzamientos para llenar tu Kindle, y quieres conseguir un acierto seguro que te atrape, el thriller aditivo de Roberto Martínez Guzmán está siendo el Más Vendido en Amazon. Y no es de extrañar, ya que La envidia de los mediocres es una historia excitante que no podrás soltar. Lo mejor, con la suscripción de Kindle Unlimited no te costará ni un céntimo.

Otro de los títulos más vendidos es de Javier Castillo y lleva en el mercado menos de un mes: El cuco de cristal. Esta novela es protagonizada por Cora Merlo, médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente, la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en Steelville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón.

El libro electrónico más deseado: Kindle Scribe

Por último, no podíamos dejar de señalar el libro electrónico más nuevo y buscado de Amazon. No es de extrañar que sea de los más deseados, ya que gracias al nuevo Kindle Scribe de Amazon podemos, por fin, leer y escribir con un lápiz directamente en nuestro dispositivo de lectura. Este modelo cuenta con una pantalla de 10,2 pulgadas, 300 puntos por pulgadas en alta resolución, iluminación frontal y ¡un lápiz! Para ser exactos, posee dos distintos que no necesitan ser cargados: uno básico y otro premium que incluye borrador y un botón de acción rápida personalizable.

Con el nuevo Kindle Scribe podrás escribir en la pantalla. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Kindle Scribe Descripción: Nuevo Kindle Scribe de Amazon para escribir encima del libro Marca: Amazon Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 419.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.