Cómo crear campañas inclusivas en una España diversa y culta que no llega a fin de mes

El cuento ha cambiado mucho desde que la publicidad en España se movía al ritmo de la canción del Cola-Cao. El sector del marketing ha tenido que adaptarse a la evolución en el consumo con un aumento exponencial de las compras online. Pero, no solo eso, la sociedad también se ha transformado, ahora es mucho más urbanita y tiene un nivel cultural más alto que hace décadas, pero vive marcada por las dificultades económicas y las desigualdades.

Una investigación reciente llevada a cabo por Ipsos y Google ha sacado una foto detallada de la diversidad social de España. El trabajo aporta insights para ayudar a los especialistas de marketing a crear campañas que no dejen a nadie atrás y pone el foco en detalles como que el 45% de la población española no llega a fin de mes. Destaca que España es el país europeo con mayor diversidad sexual y uno de los más avanzados en legislación LDGTBIQ+ y describe cómo se han reducido las diferencias de género hasta colocar a nuestro país en la sexta posición en el índice sobre Igualdad de Género de la UE. Sin embargo, y a pesar de la mejor situación de la mujer, la brecha salarial se mantiene y el sueldo anual medio de las españolas es un un 20% menor que el de los hombres.

Este artículo publicado en el site de Think with Google resume otras claves de nuestra realidad: como que los jóvenes abandonan el hogar familiar cada vez más tarde, o que cada vez más personas viven solas. Pero, junto a estos datos, añade consejos y recomendaciones para crear campañas más inclusivas que apuesten por el respeto a la diversidad y la tolerancia en consonancia con la realidad en la que vivimos. Si quieres conocer el estudio completo no te pierdas todos los detalles en este interesante artículo.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.