El influencer Luc Loren alerta a sus seguidores de una estafa telefónica de la que ha sido víctima: "No cojáis el teléfono"

Incluso cuando una persona está habituado a las redes sociales, es posible que los ciberdelincuentes pillen con la guardia baja a los usuarios y que estos caigan en la trampa. Esto fue lo que le pasó al influencer zaragozano Luc Loren, conocido por sus entrevistas en YouTube, donde acumula alrededor de 467.000 seguidores, que recientemente ha contado en las Stories de Instagram que ha sido víctima de una estafa telefónica.

Loren estaba de camino al plató de Telecinco para salir en 'Supervivientes: Tierra de nadie 2' para defender al concursante y también influencer Jonan Wiergo y aprovechó el trayecto para contar cómo había caído en el engaño. "Por la mañana, me ha llamado un señor que decía que era de Endesa y que me tenía que cambiar de comercializadora porque tenía que buscar la mejor oferta para tener descuentos y que la luz me saliese a menos precio", iniciaba su historia.

Luc Loren cuenta su experiencia con una estafa telefónica en Instagram. Luc Loren cuenta su experiencia con una estafa telefónica en Instagram.

El timador consiguió convencer a Loren porque tenía todos sus datos (DNI, cuenta bancaria, dirección, etc.), según cuenta el recién galardonado con un premio Ídolo. Por lo que explica, el estafador debía trabajar en una comercializadora de verdad y, así, había llegado a tener acceso a su información real.

"El tema de las estafas es cada vez peor. Tened muchísimo cuidado, os lo digo de verdad. Coged el teléfono solo a vuestra pareja, a vuestra madre y a vuestras amigas, a nadie más. No cojáis el teléfono", concluía el comunicador.

Lo ideal es evitar contratar servicios que ofrecen a través de llamadas telefónicas o que llegan a nuestros correos electrónicos sin meditar antes la oferta que proponen y cerciorarnos por Internet de que es real por medios oficiales. Cuando llamen de una promoción similar, se puede pedir a la persona al otro lado del teléfono que facilite la web del sitio en el que se anuncia y asegurarse de que es una dirección real y de la empresa de la que dice ser, por ejemplo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.