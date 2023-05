España quiere eliminar el cifrado de extremo a extremo: cómo te afectaría y por qué no es una buena idea

El cifrado de extremo a extremo que tienen aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal y que Elon Musk pretende aplicar a los DM de usuarios de Twitter Blue es una herramienta que salvaguarda la privacidad de los chats de los internautas. Pese a los beneficios que supone para la ciberseguridad, un documento filtrado al que el medio de comunicación WIRED ha tenido acceso muestra que gran parte de los países miembro de la Unión Europea están en contra de ello y algunos valoran prohibirlo.

Entre los territorios que rechazan en el informe los mensajes cifrados, está España: "Desde nuestro punto de vista, sería deseable prevenir legislativamente que proveedores en Europa puedan implementar cifrado de extremo a extremo". El documento filtrado recopila las diferentes posturas de una consulta del Consejo Europeo acerca de las medidas para prevenir el contenido de abuso sexual a menores y eliminar este cifrado es una medida que se está valorando.

El Consejo Europeo no pidió la opinión de todos los países que forman parte del organismo, sino a 20. De esos países consultados, 15 se mostraron a favor de tomar alguna medida para contar con cierto ‘control’, pero España destaca por ser la más restrictiva al aludir a una posible prohibición a las empresas.

"Es imperativo tener acceso a esos datos", valora el Gobierno español en el informe. Sobre las palabras dichas en el documento, un portavoz del Ministerio del Interior ha afirmado a WIRED que la postura defendida sobre la necesidad de limitar el cifrado de extremo a extremo ha sido siempre conocida.

Sin embargo, algunas fuentes consultadas por el medio aseguran que solo refleja el punto de vista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente de los altos cargos técnicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La perspectiva general abogaría por no prohibir el cifrado, sino buscar otras soluciones alternativas para garantizar la privacidad que aporta esta tecnología.

Otras regiones de Europa, como Dinamarca e Irlanda, proponen una norma que permita acceder a los mensajes cifrados, pero con una cláusula que defienda el uso de esta medida de ciberseguridad. En el caso de Holanda, se defiende la aplicación de una tecnología que escanee los mensajes dentro del propio dispositivo antes de que se envíe, aunque eso requeriría de un arduo trabajo por parte de los fabricantes y desarrolladores.

El cifrado de extremo a extremo, clave para la seguridad

El derecho a la privacidad digital es algo que se tiene muy en cuenta en Europa. Por ese motivo, es raro que la UE se plantee prohibir el cifrado de extremo a extremo, como parece que el Ministerio de Interior español propone.

Cabe señalar que, actualmente, WhatsApp no guarda los chats a no ser que reciban una petición judicial y policial de una investigación por posibles delitos. "No almacenamos datos con el objetivo de cumplir las peticiones judiciales, a no ser que recibamos un requerimiento válido de preservación de los mensajes antes de que el usuario los haya eliminado de nuestro servicio", aclaran en su web.

Una revisión de las autoridades estatales sería incompatible con todo lo que el cifrado de extremo a extremo supone. Las propuestas de Europa vulnerarían la privacidad y la seguridad de la ciudadanía perteneciente a los países miembro.

Además, lo que proponen no es solo leer las conversaciones, sino también conocer quién chatea con quién. La idea de la Comisión Europea sería agrupar a los usuarios en tres diferentes bloques: las personas mayores de 18 (A), los adolescentes entre 16 y 18 (B) y los menores de 16 (C). Por lo tanto, las interacciones en la red dejarían de ser privadas en su totalidad. De plantearse de forma oficial esta propuesta, sería muy polémica y posiblemente terminarían reculando.

